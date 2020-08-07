【手機拍攝】三招拍出專業美食照　如何避免硬光拍攝？

今時今日科技日新月異，智能手機的攝影能力亦愈來愈卓越，所以用手機拍下日常遇到的美食，相信是很多讀者都會做的事。但手機的拍攝能力雖然優異，幾乎可媲美專業相機拍攝，但一些事前拍攝技巧卻仍然是需要注意，這樣才能事半功倍，拍出更好的作品。小編便選了三個實用貼士，給大家拍攝美食時參考。

1.請善用自然光源

大家可能看過一些食物照片，畫面又黃又青，食物看上去並不好看。這些作品會出現這些效果，很可能是拍攝者在室內享用美食，或拍攝時過分依賴室內人造光源，例如吊燈、光管、LED燈作為主要光源，若果這些人造光源有偏色，或者現場數個光源都有不同的色溫，那樣照片便會拍得五顏六色，十分奇怪。

若果沒有專業的燈具，這時候建議大家善用自然光源：陽光。可以把你要拍攝的食物放在窗邊，或直接拿出戶外拍攝，透過自然光，拍出美食新鮮的質感。大家要留意不要在光線最硬的時候拍攝，以避免拍出不好看，輪廓分明的硬陰影；若果無法避免硬光源，可以嘗試找些柔光物料擋隔光源，例如在窗邊貼一張大牛油紙，或者將被攝物品稍為遠離一點點窗邊，可以有效避免硬光的影響。

2.善用廣角鏡頭拍攝

智能手機一般內置廣角鏡頭，意思即拍攝可見範圍，一般比我們肉眼所見範圍廣闊。由於廣角鏡頭的四角很容易產生拉長等變形現象，所以用家更需要注意拍攝角度，否則美食拍出來便會變得形狀怪怪或拉長了的感覺。

一般而言，手持手機由頂俯瞰角度或垂直拍攝，以90度角拍攝，可減少畫面變形。當然這只是一般的情況而言，有些比例長身的食物例如漢堡包，若果用架空角度拍攝便不能拍到內餡食物，這時候以垂直角度拍攝，可以拍到整個漢堡包，廣角鏡也可以讓食物拍出來比現實看上去更大的感覺。

3.以簡單背景襯托美食

若果不是再用後製軟件，手機一般拍出來的照片景深較深，不像專業相機可以透過以淺景深來襯托主體，因此用手機拍攝食物，要突出主體，便要多在背景上花心思。

首先，避免太過鮮色或圖案複雜的背景，這些背景會搶去照片的視線，以簡單的背景色，例如淨色去襯托主體。拍攝時食物除了放在枱面外，還可以放在一些淨色板或瓦磚上，變換拍攝背景突出主體。配色是一門學問，但其中一個最簡單的方法，讀者可根據附圖的色輪圖，按你所拍食物以怎麼色為主，按色輪圖找相對的對比色做背景襯托，例如黃對紫、紅對綠。

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背景以外，還可以添加小道具放在食物旁，既可以突出主體，亦可以帶出意境。用手機分別以近攝或廣角拍攝，將小道具部份或全部入鏡，可以豐富畫面元素。

下次再有機會，向大家介紹其他拍攝小貼士！