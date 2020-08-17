【祈福達摩】由反清僧人畫作到送禮之選　日本手信背後的佛教歷史

外形趣怪，又不失傳統色彩的祈福達摩，近年已經成為了日本的另類潮物。很多人到日本旅遊時，都會買一兩個祈福達摩，當作手信送給朋友。提到達摩這個名字，大家或許會想到武俠小說中的少林達摩，究竟兩者有沒有關係呢？ 答案是有。事實上，祈福達摩就是依照一位東渡日本的中國高僧，所遺下的達摩畫像繪製出來。而它之所以能夠在近代日本廣為人識，則與一位已故的首相有關……

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反清禪僧

祈福達摩的起源可追溯17世紀下半葉，當時日本步入江戶時代，而中國則正值康熙年間。一個名曰蔣興儔（1639年至1695年，註一）的禪僧，於康熙十三年（1674年）參與吳三桂在浙閩一帶的反清起事，最終事敗。

兩年後，在清國已經難以藏身的他，應長崎興福寺法主澄一道亮之邀，以杜多儔或越杜多的化名由杭州東渡日本，並在次年正月抵達長崎。由於蔣興儔字心越，又曾號東皋，故在日本多被稱為「東皋心越」。

基於清國人身份的關係，東皋心越只能留在專供外國人居住的長崎。延寶七年（1679）夏，水戶藩主德川國光的使臣今井弘濟與其會面。今井弘濟乃明代遺民朱舜水的學生，他十分賞識東皋心越，並表示德川國光有意邀請他離開長崎。兩人遂使計出發前往江戶，但因遭人揭發而被迫返回長崎，東皋心越所駐的興福寺也被關閉。

東皋心越（1639年至1695年），因反清失敗而東渡日本的禪僧，卻在當地闖出名堂，被後世譽為「日本琴樂中興之祖」和「日本篆刻之祖」。（圖片擷取自https://bit.ly/3kStbnu）

其後，東皋心越以其佛學及藝術修為，得到了幕府的注視。德川國光藉機再次伸出援手，最終成功在天和元年（1682）六月，將他接到水戶的別墅之中。東皋心越的名號逐漸傳遍整個日本，更被後世譽為「日本琴樂中興之祖」和「日本篆刻之祖」。

元祿八年（1695年）九月，東皋心越圓寂，享年57歲。為了承傳他的學說，東皋心越生前曾經講學的壽昌山祗園寺（註二），以及在他圓寂後兩年建成的少林山達磨寺，俱奉其為開山祖師。

而少林山達磨寺，正正就是祈福達磨的發源地。

位於群馬縣高崎市的少林山達磨寺，是祈福達摩的發源地，至今寺內依然擺放了大小不同的祈福達摩，乃當地的地標之一。（日本群馬縣旅遊局官方網站）

橫跨百年的祈福名物

少林山達磨寺坐落於現今群馬縣的高崎市。它以「少林」及「達磨」為名，顯然是要記念曾於河南少林面壁九年的禪宗祖師菩提達摩（382年至536年）。受武俠小說影響，不少人都以為達摩是一個武藝高強，並開創了少林派的「神僧」。實際上，達摩究竟是否懂得武術，至今依然未有定論。而少林寺亦非由他所創。早在他從印度遠赴中國之前，另一位印度僧人跋陀，就已經在河南少室山建成了少林寺。

菩提達摩最大的貢獻，是在少林寺傳下了大乘佛法的禪宗一脈，乃漢傳佛教公認的禪宗共祖，在日本佛教也廣為人識。少林山達磨寺的由來，傳說就是江戶年間某個名為「一了居士」的僧人，夢到了達摩祖師的法相後，將之刻成雕像放在寺內供奉。東皋心越乃禪宗出身，對日本禪宗影響巨大。達磨寺在他身故後，追封其為開山祖師，也在情理之中。

菩提達摩（382年至536年），於少室山面壁九年後創下禪宗一脈，是漢傳佛教公認的禪宗公祖。（財團法人覺風佛教藝術文化基金會）

據說達磨寺傳到第九代時，高崎一帶接連發生天災和饑荒。大量民眾流離失所，莊稼也遭到嚴重破壞。當時的住持東嶽法師，希望能夠替他們解困，便參照東皋心越所繪的「一筆達摩」，雕刻了一個「達摩不倒翁」木偶，再教導居民自行制作。一方面是為了消災祈福，同時平民也可以透過出售木偶，幫補生計。

久而久之，達摩不倒翁的習俗也傳到去其他地方。及至19世紀初，江戶城爆發了天花瘟疫，各家各戶都會購買達摩不倒翁祈求好運。出身自高崎的工匠山縣友五郎（1793年至1862年）見狀，便回到了家鄉製作達摩不倒翁。為了讓達摩不倒翁的形象更加親民，他為其塗上被視為吉利的紅色，再畫上大大的圓眼睛和鬍鬚，形成了我們今天熟知的「祈福達摩」。

結果這款祈福達摩大受歡迎，往後百年間，一直都是家家戶戶必備的祈福名物，人氣高居不下。

現今的達磨寺內，依然擺放了幾位首相簽了名的祈福達摩。（圖片擷取自https://bit.ly/3iODVkI）

連首相也要點睛

那麼形象傳統的祈福達摩，又是如何在五光十色的近代日本繼續綻放生命力呢？

少林山達磨寺隸屬的群馬縣，歷來都是首相的「出產地」。中曾根康弘、福田赳夫、小淵惠三，這三位著名的日本首相，便全是群馬縣人。其中歷任三屆首相的中曾根康弘，更加是高崎市人。他們在競選前後，都會去到達磨寺為祈福達摩點睛，祈求政途順利。以至現今的達磨寺裡，依然保留了幾位首相所簽名的祈福達摩。部份人亦會帶領黨友在媒體面前，公開進行點睛儀式。例如中曾根康弘便曾在自民黨大勝後，於競選總部內與黨友一同為祈福達摩畫上第二顆眼睛，以答謝神明庇佑。

中曾根康弘便曾在自民黨大勝後，於競選總部內與黨友一同為祈福達摩畫上第二顆眼睛，以答謝神明庇佑。這一幕令到祈福達摩再次紅遍日本。（日本經濟新聞）

在他們的帶動下，祈福達摩再度走入了公眾的視角。時至今日，祈福達摩依然是日本最具象徵意義的吉祥物之一，各地亦衍生出了不同款式的祈福達摩，例如仙台市的「松川達摩」（松川だるま），便為正面藍色、背面才是紅色。而愛媛縣的「姬達摩」（姫だるま），則是作女性造型。

想不到這個可愛有趣的祈福達摩，背後卻是貫穿了整個東亞的佛教歷史，也跟日本的近代政局息息相關。大家下次為朋友購買祈福達摩之時，不妨一拼講述這些故事，說不定可以增添那份物輕情意重之感呢！

「姬達摩」（姫だるま）是松山市的名物，可以用來祝福小孩健康成長、夫妻和睦、病患康復。（日本松山市旅遊官方網站）

註一：「蔣」為其俗姓，而「興儔」則是法名。

註二：壽昌山祗園寺原名為岱宗山天德寺，東皋心越圓寂後才易名為壽昌山祗園寺

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