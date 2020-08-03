【李登輝離世】李登輝惡搞藝術照曝光　日本藝術家操刀

台灣前總統李登輝於7月30日離世，這幾天多人向這位風雲人物致意，亦有很多李登輝鮮為人知的一面，因網民緬懷而再度曝光。例如有網友釋出李登輝曾參加台灣華山創意園區登場的「GEISAI TAIWAN2」藝術嘉年華的惡搞照片，當中盡見這位前領導人可愛佻皮一面，這亦是亞洲這個較傳統社會中，少見到的前領導人參與搞鬼藝術創作。

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2010年，由日本當代藝術家村上隆主導的GEISAI TAIWAN2，在台北的華山創意園區盛大開幕，李登輝當時也到場欣賞。這個藝術祭典的核心概念是不管你是怎麼背景、不管你幾歲、不管你在哪兒，到死都要搞藝術。而李登輝這種搞鬼照片，便是當時參加GEISAI TAIWAN2其中一位藝術家，日本藝術家佐藤公紀拍攝。

佐藤公紀表示他來台的目的就是想拍攝李登輝身影：「日本人對台灣人的認識，除了藝人徐若瑄以外就是李登輝了。」因此，佐藤公紀親赴李登輝宅邸2次，總計拍攝6小時、拍了約200多張照片。

「李登輝先生一開始還有些生澀，但在慢慢引導下，他整個放開來甚至有些姿勢、角度還是李登輝自己的想法。」

【點擊圖片，欣賞李登輝的搞鬼藝術照】

而李登輝在擔任模特兒後表示，之前從未有人這樣拍過他，很開心日本年輕攝影師給我這個機會。讓我能參與年輕人的創作，感受年輕人創意。

其實在更早些的2004年，李登輝亦曾為某網站代言拍宣傳照，年屆八十的他裝成日本格鬥漫畫《魁！！男塾》中的男塾塾長江田島平八，李登輝摘下眼鏡換上了劍道服，並自稱「李塾塾長」，一臉酷起的擺起型格動作。

在亞洲社會中，領導人給人的印像都是嚴肅保守，但李登輝這輯照片，明顯見到他大笑、佯驚訝和搞鬼的表情，這在亞洲近百年眾多領導人中，是較少見親切而可愛的形象。

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