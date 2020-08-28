佳士得不受分文保護當炒黑人藝術作品　限買家5年內不得轉售

黑人藝術家在最近幾季當代藝術拍賣大放異彩，作品價錢在拍賣場屢創新高，被藏家視為當今藝壇具潛力的新星。但在作品高價成交背後，藝術家所得的實際利益其實不多。今年寫下拍賣紀錄的非洲藝術家Amoako Boafo，甚至狠批最初購下其畫作的收藏家，不滿對方極速轉售圖利。

佳士得最近以年輕黑人藝術家為主題的網上展售會「Say It Loud」，就定下多項保障藝術家利益的條款，包括買家5年內不得轉售、轉售時藝術家可獲優先權及分紅等等。行方更把售出作品所得，全數付予藝術家，罕有地不收取買賣雙方任何費用，到底這次展售會是甚麼葫蘆賣甚麼藥？

是次展售會由佳士得企業社會責任部門，與年僅24歲的黑人女藝術顧問Destinee Ross Sutton共同策劃，目的是要推廣黑人藝術，並提供平台讓黑人藝術家社群的聲音更受關注。

展售會的名字出自非裔美國歌手James Brown 1968年歌曲「大聲說：我是黑人，我以此為傲。」（Say it loud: I’m black and I’m proud）共42件藝術創作，出自22位來自世界各地的年輕新晉黑人藝術家。

作品價錢由US$475 - US$43,000不等，大尺幅油畫、限量版畫，乃至攝影作品也包括在內。佳士得充當中間人角色，罕有地不收取買賣雙方任何費用。買家並需簽訂特別合約，保障藝術家利益。

部分條款包括，至少5年內不得轉售、作品轉售時藝術家可獲優先權、作品轉售他人時，藝術家可獲15%分紅。Destinee表示，條款是她跟一眾藝術家長時間商討後決定，認為有助保障藝術家長遠發展。

Destinee形容，如此一份合約，可謂考驗買家誠意的試金石。此合約更一度惹來評擊，幸而買家反應並不如想像中負面。展售會由7月31日舉行至今，據報約75% - 80%作品已經成功出售予藏家或藝術機構。

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出身於紐約黑人聚居地哈林區的Destinee解釋指，眼看年輕黑人藝術家的創作，被人從畫廊或工作室以低價購入，然後在拍賣會上以數倍價錢成交，她認為自己應該要做點事來制止這種行為。

這位藝術顧問又言，出現這種情況，投機分子、畫廊，乃至藝術家本身也有責任。她希望，這次經驗能讓年輕黑人藝術家，更懂得如何掌控自己的發展前途，例如推動畫廊實施同類型銷售合約，讓藝術家獲得更多主導權。

Destinee開初曾經懷疑是次合作成效，對不收分文的佳士得動機亦一度感到難以理解。佳士得代表Celine Cunha表示，希望是次合作透過佳士得的全球接觸面，讓黑人藝術家聲音受到重視，以此回饋藝術社群。

美國早前掀起新一輪黑人社會運動，成為全球關注議題。佳士得既能藉是次展售會一盡社會責任，又能提升企業形象，可說是兩全其美。

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【本文獲「TheValue.com」授權轉載，更多拍賣新聞、藝術鑑賞、專家訪問，立即下載App。文章經編輯刪節，原文：保障藝術家之舉？佳士得黑人藝術展售會限制買家5年內不得轉售】