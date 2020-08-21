澳洲海底潛水之旅　藝術館雕塑展倡關注珊瑚保育

珊瑚是海上世界重要生態元素，珊瑚礁為許多動植物提供了生活環境，並影響其周圍環境的生態條件。著名的澳洲昆士蘭大堡礁，是著名潛水勝地，但隨著溫室效應和海洋污染等因素威脅，大堡礁生態亦受到破壞。澳洲昆士蘭北部的湯斯維爾（Townsville）大堡礁水底藝術館MOUA（Museum of Underwater Art），便為此找來英國雕塑家 Jason deCaires Taylor，在該館海面和海底創作「珊瑚溫室」（Coral Greenhouse ）和「海洋女妖」（Ocean Siren）兩項作品，喚醒世人保護珊瑚礁與海洋的意識。

其中立於海面上的「Ocean Siren」神像，以不銹鋼焊接板和半透明丙烯酸樹脂塑造成，採用了 202 枚 LED 燈，燈泡隨著氣象台提供水溫高低資料而轉換顏色，總計十種模式從藍、黃、橙，一直到最高溫的紅色，讓變換的顏色喚起大家意識海洋響起求助的信號，並呼應因水溫日益上升而導致珊瑚礁大規模的白化問題。

而在「Coral Greenhouse」，是一個花了約九個月時間創作，在海底18米深佇立了20尊雕塑的展覽。 Jason以混凝土、不鏽鋼製成總重量約 165 公噸的海底世界，並以進行珊瑚研究或觀察的學生們為原型，創造這20尊雕塑。而為了讓珊瑚自然生長，雕塑能成為水底植物或動物寄居之所，他選用了酸鹼值為中性的創作物料，設計方便魚群等穿梭覓食、躲避天敵的網狀縫隙，讓作品設計更融入附近的生態環境。

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位於豐富珊瑚礁區域的昆士蘭大堡礁，除了主打旅遊景點，也希望發展為生物科技的研究基地，特別針對珊瑚礁的保育和教育議題。Jason和MOUA希望透過藝術裝置激發人們對珊瑚礁與海洋的保護行動。另外，亦希望該藝術館能成為一個平台，給予科學家、學生和遊客一個學習和實踐保育機會，從而推動更多人投入珊瑚礁保育的技術開發與研究。