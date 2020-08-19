日本雨災加速崩場　軍艦島建築遭不可修復破壞

曾用來拍攝電影《進擊的巨人》，有「軍艦島」之稱的日本端島，是日本長崎市著名景點。七月以來該島因日本的雨災而出現大範圍建築群崩塌，且有無法修復。

2015年被列入世界文化遺產，因電影《軍艦島》而讓世人廣為認識的日本長崎市端島(別名「軍艦島」)，因日本7月份豪雨災情嚴重，大部份島上建築物嚴重受損，外群建築崩情況料無法修復。

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端島是一個位於日本西部九州長崎縣海域的半人工島嶼，因外形酷似軍艦而有「軍艦島」（ぐんかんじま）的別名。從明治23年（1890）起，該島供應製鐵用的原料炭，對日本近代化有貢獻的海底煤礦島。亦因開採海底煤礦而導致島上人口激增，在1960年代初期時一度超過5,000人，人口密度甚至達到東京23區的九倍。端島也因煤礦而繁榮一時，興建日本最初的鋼筋混凝土公寓。然而1974年煤礦關閉導致島上住民離開之後，端島變為無人島。2015年，包括端島在內的部份歷史遺跡以明治工業革命遺蹟：鋼鐵、造船和煤礦的名義被列入世界文化遺產。

據讀賣新聞報道，近日連場大雨，軍艦島上30樓建築物大部份嚴重受損，凝土吸收了水分並且由於其重量而塌陷。好像7層高的舊礦工住宅南面4~7樓外牆就出現嚴重倒塌，生鏽鋼筋大量露出。島上最古老的鋼筋混凝土建築（建於1916年），有被完全摧毀的危險。島上各建築物本來已日久失修，以現時狀態而言，崩塌程度已大大加速而且無法修復。

(圖片來源：Twitter)

負責世界遺產項目的日本內閣秘書處指出，「這是大正時代之後的建築，因此它不會影響世界遺產的價值」，但福岡市博物館館長有馬學指出：「端島市是工業革命遺產的代表，雖然不可能保存全部東西，但我們應該緊急考慮並實施抑制島上惡化崩塌的方法。」

在韓國仍為日本殖民地時，軍艦島有大量朝鮮青年被迫到島上做苦工、被日本人奴役，強徵的朝鮮人嘗試逃離而犧牲，這段令韓國人痛心疾首的歷史成為電影《軍艦島》的故事背景。現在端島因其保存狀態良好的廢墟景觀而吸引了眾多遊客，是長崎市著名的觀光景點，電影《進擊的巨人》亦曾選址該島拍攝。