做善事羸名畫｜畢加索畫成慈善獎品　意大利婦捐千元抽中千萬巨獎

為了鼓勵人們做善事，主辦機構可能設有獎品抽獎。在英國做善事卻分分鐘可以贏得價值近千萬的畢加索名畫？

在五月時，一名意大利女子在一個慈善抽獎活動中贏得了一幅畢加索的名畫《Nature Morte》，畫作價值100萬歐元（990萬港元）。

▍「1畢加索100歐元」活動

「1畢加索100歐元」活動由法國一家非牟利組織「Aider les Autres」（Help the Others）發起，並得到畢卡索管理委員會（Picasso Administration）授權支持。超過51100人參加了這次活動，他們以每捐出100歐元（900港元）便會得到1次抽獎機會。最終，意大利女子Claudia Borgogno成為了今次活動的大贏家，贏得了畢加索於1921年創作的油畫《Nature Morte》。

所有捐款將用於非洲貧窮地區上，於喀麥隆、馬達加斯加、摩洛哥等地的村莊和學校，建造及修復水井、洗滌設施、廁所等基本設施。該項目計劃將持續5年，希望改善該地區20萬人的生活。

「1畢加索100歐元」活動始於2013年，當時抽出了一幅價值800萬港元的畢加索畫作《 L'Homme au Gibus》（戴歌劇帽的人），以拯救黎巴嫩的一個古代腓尼基城市。當時所有收益都用於資助「聯合國教科文組織世界遺產城市」的兩個藝術和文化項目，出售了50000張抽獎券。

▍《Nature Morte》的背景資料

《Nature Morte》是畢加索在1920年代初創作的大量靜物畫之一。當時畫家正在修改他的戰前立體主義實驗。隨著戰爭年代遠去，畢加索開始將純色與強大的線性黑色陰影相結合，以表達體積和空間。

在這幅作品中，畢加索將自然元素和立體派元素結合在一起，放棄了裝飾性的方法，以實現大膽的線性和棱角感。藝術史學家John Richardson在討論畢加索這一階段的立體主義時指出，這些靜物畫都充滿令人眼花瞭亂的色彩、精美的圖案、豐富的紋理和複雜的構成。他又指，畢加索比歷史上任何一位藝術家，都更加詳盡探索和富想像力地發展「靜物畫」這一類型作品。

順帶一提，畢加索的畫作一向價值不菲。他筆下目前價值最高的作品是《夢》，它在2013件由美國商人1.55億美元（將12億港元）買下了這幅畫。

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