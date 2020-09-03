根絕隨地小便陋習　荷蘭綠化尿兜讓尿尿「回歸自然」

荷蘭阿姆斯特丹（Amsterdam）最近嘗試推出市區環保新發明，以改善當地民眾隨處小便，嚴重影響市容這老問題。當地市議會在市內多個隨地小便熱點，放置外觀看似一般植栽的尿兜，希望化小便為肥料。

這款名為「GreenPees」流動尿兜驟眼看上去，頂部設有尋常路邊種植的綠色植物，但細察便會發現中間綠色的部份是男性小尿兜。「GreenPees」具有將尿液轉化為有機肥料，也會將尿液中的磷酸鹽收集並作為淨水回收，如此一來便可把隨地便溺變為直接在尿兜上灌溉植物，整潔與綠化環境一舉兩得。

荷蘭新推出的綠化尿兜（greenpee.nl）

荷蘭新推出的綠化尿兜（greenpee.nl）

荷蘭新推出的綠化尿兜（greenpee.nl）

「GreenPees」由荷蘭公司「Urban Senses」開發，目前12個「GreenPees」尿兜放置在市內4個隨地小便熱點，包括紅燈區、林布蘭廣場（Rembrandtplein）和萊茲廣場（Leidseplein）等等。

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研發「GreenPees」的設計師Richard de Vries希望這個綠化尿兜，除了可改善因隨地小便引致的衛生和歷史建築的破壞，還可以幫助城市綠化，豐富附近昆蟲生態，並提供肥料來源。早於2018年，生產商便與阿姆斯特丹市合作展開測試，研究發現在市內安裝4個「GreenPees」，並成功將隨地小便的比率降低50%

因為此前試驗成效明顯，阿姆斯特丹市議會在該項目中投資了約5萬英鎊（約52萬港元），並依照最早的四組「GreenPees」的測試結果對後續機型進行改良，並增強了隱私和容量，更設計了一種較為細長的尿兜，以便放置在狹窄街巷中。設計公司表示，稍後希望進一步研發如何在小便同時利用「GreenPees」發電。

「GreenPees」除了於阿姆斯特丹普及推行外，還進駐到荷蘭及比利時的其他城市。

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