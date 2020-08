填色畫冊是小孩子學習藝術,培訓感觀思維的重要工具。由紐約大學醫學院圖書館推動的「#Color Our Collections」計劃,蒐集來自全球世界各地大學、圖書館、藝術館和博物館所提供的填色畫集,並上載至網站供各位下載使用。

紐約大學醫學院 (NYAM)由2014年起,推動名為「#Color Our Collections」的計劃,向該館遊客派發填色畫冊,以讓遊客認識這所大學圖書館。2016年起NYAM與全球不同大學、圖書館和博物館合作,蒐集它們提供的填色畫冊,並於網上免費給普羅大眾使用。一如以往,今年有112間機構與 NYAM合作,用戶可於#Color Our Collections網站查看各機構所提供的填色畫,免費下載使用之外,也提供這些配合的機構網址、社群網站等資料。要下載#Color Our Collections裡所提供的填色畫冊PDF檔不會很難,只要尋到喜歡的作品,在作品上方就會有下載的功能鍵,接著只要印出來就可以盡情的上色。

【填色畫冊舉例】