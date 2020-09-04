韓雕塑遭投訴5年搬3地方　創作者審美問題還是大眾不懂藝術

「作者已死」是結構主義美學大師羅蘭巴特的著名口號，作者對於作品的形式沒有太大作用，是讀者的閱讀和想法，才對文本產生具決定性詮釋作用。在韓國，便有一尊雕塑遇上民眾解讀與創造者審美觀出現極大落差，最後要被搬來搬去，最終要捨棄放入倉庫，因為這雕塑「嚇親人」！

韓國習慣在每個國家機構前放置大型雕塑鎮場，一座名為「歡欣起舞」的金屬雕塑，以穿著韓服、戴著帽子、手舞足蹈的男子為造型，但路過的市民從它身上感受不到歡迎，而且愛用「陰間使者」來稱呼之。

2014年於韓國世宗市國稅廳門前佇立雕塑，被指恐怖而要收起。(網上圖片)

2014年於韓國世宗市國稅廳門前佇立雕塑，被指恐怖而要收起。(網上圖片)

2014年於韓國世宗市國稅廳門前佇立雕塑，被指恐怖而要收起。(網上圖片)

根據韓國文化藝術振興法規定，各大機構和公司在門前有義務設立雕塑，於是2014年這個雕塑就出現在了世宗市國稅廳門前，5個月後被挪到了距離100米的消防廳前，4年之後被棄用搬進了倉庫。 雕塑遭撤走，是因為太多民眾投訴夜晚路過時，尤其國稅局放工的職員，認為「陰間使者」的眼神太過嚇人，有種要攝人魂魄的狂氣。雖然政府期間曾嘗試把雕塑搬去附近大街，但大量民眾投訴政府把公務員不想見到的東西搬去給市民看，最後雕塑也要收起。

雕塑家表示，雕塑本來想要表達的優雅舞姿，用以表達韓國文化藝術卓越和美麗的一面，哪知道事與願違，民眾根本沒法體會創作者原意，反倒被雕塑的眼神嚇住(也有可能是陰影效果)。 得知雕塑撤走的消息之後，不少市民紛紛叫好。另一方面，亦有人認為國稅廳本來因為要收人民稅收而有負面形象，這雕塑恰恰放大了國稅廳「財界陰間使者」公眾觀感，給了民眾壓力，早早收起亦是好事。

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