【內地洪災】重慶雨後現「水怪」　地標雕塑曾入選特種郵票

內地水災嚴峻，四川省水位持續上漲，重慶當地一尊曾風靡全球的雕塑，因為水淹了雕塑大半身段，而被誤以為「水怪」再現。

內地多省暴雨持續，水災嚴峻，多個文物店遭洪災損害，先後有70多座古橋被毀。最近洪澇讓四川省水位持續上漲，當中中國最大一尊摩崖石刻造像四川樂山大佛，也迎上70年來首次腳趾被淹，更讓重慶當地一尊地標雕塑，因為水淹了雕塑大半身段，而被誤以為「水怪」再現。

被水淹了大半，而被誤以為水怪的重慶合川馬門溪龍雕塑。(圖片來源：騰訊網)

這隻「水怪」遠早於電影《侏羅紀公園》熱前已佇立當地，已有大半個世紀歷史。1957年4月，中國政府為了擺脫過份依賴海外石油供應的局面，四川石油管理局來到了合川太和鎮的古樓山勘探石油與天然氣，不料在勘探途中掘出了世界上迄今為止最大的馬門溪龍化石。化石保存完整，而且體型巨大，身長22米，高3.5米，頭抬起來高達11米高，是全球罕見恐龍物種化石，還入選《中國恐龍》特種郵票。

八十年代初，阿聯酋籌建國家博物館時，出價3000萬美元徵集合川馬門溪龍化石以作鎮館之寶，但最終這尊骨架化石為成龍理工大學保存，並在重慶合川區嘉濱路上建起一尊巨大合川馬門溪龍雕塑，以成為當地地標，當地人約會時，常以一句「來恐龍這邊」為集合地點。

+ 5 + 4 + 3

第二次水淹恐龍像

據資料這次並非合川馬門溪龍第一次被水淹沒，2010年7月，合川也遇到特大洪水，恐龍雕塑被水淹沒，當時已給人說像水怪，只是當年內地手機拍攝和網絡傳播不像現在普及，而未受大家關注。而當年第一版雕塑，肚子部位埋於地下，還有一個小朋友雕塑在餵它吃東西，但經過洪水破壞，雕塑被毀，2013年原址重建時，這次恐龍挺立在1米多高的石基上，而餵它的小朋友也改為坐在高石柱上，但想不到今年洪水嚴重，再一次淹沒雕塑，小朋友不見了，恐龍也變成「水怪」。

現在四川面對汹湧而來的洪水，很多地標文物已遭損毀，而官方正積極搶救其他可搬動文物。例如重慶市巴渝名匾文化藝術館，在職員和武警官兵協助下，搬走了2600多塊木質匾額以及3萬多件藏品並妥善安置，最後該館兩層全為洪水淹沒，負一層也被淹沒1.5米，幸好眾人努力轉移了文物，使珍貴的文物免受洪水摧毀。

【一齊回顧以擅長繪畫人性孤獨，已故美國畫壇大師 Edward Hopper的作品。】