【曹禺110周年誕】周星馳重演《雷雨》　向偶像李小龍致意

明天是中國現代劇作家曹禺110周年誕辰。曹禺被譽為「中國莎士比亞」，曾寫下經典名劇《雷雨》、《原野》、《日出》等作品，推動了當代中國話劇發展，豐富中國當代文學。當中《雷雨》多次被改編成電影，五十年代李小龍亦參與演出，後來影壇笑匠周星馳也要透過《雷雨》來表達他向李小龍的致意。

曹禺 (1910-1996)，本名萬家寶，字小石，祖籍湖北潛江，中國現代劇作家和戲劇教育家。曹禺這個筆名是取自他本姓「萬」字，拆為「草字頭」和「禺」，草字頭換為曹，「萬」就成了「曹禺」。

中國著名劇作家曹禺。(Wikimedia Commons)

曹禺的青少年時代，中國正經歷了新文化運動洗禮，新舊思想交替。大量西方思潮引入中國，知識分子在整理和批判國故同時，亦積極研究各種西方理論。在文學領域上，外國文學作品大量輸入，白話文學如燎原之火出現，魯迅、巴金和老舍等都在這背景下，寫出多篇經典小說。曹禺自小愛看戲曲和古典文學，亦同時愛看上由林琴南所譯的西洋文學，但他並沒有走作家之路，雖然在清華大學期間修讀西洋文學，卻在課餘積極參與話劇演出，及後走上劇作家之路，將西方戲劇元素引入中國，豐富當代戲劇發展。

《雷雨》是曹禺寫於1933年23歲時的處女作，於1935年首演，是中國近代悲劇代表作。《雷雨》故事涉及兩個家庭橫跨三十年的恩怨，八個人物錯綜複雜的關係，當中最經典的「有情人終成兄妹」，「悲劇情節時會下雷雨」等，時至今日成為大家平常說笑的梗，但若果嚴肅重返當年時空，這些元素卻是中國戲劇新探索。曹禺將《雷雨》寫成一個悲劇，他以性愛和血緣各種巧合的倫常糾葛，來沖淡這個悲劇的社會性質。他對劇中人的經歷，通過精煉的對話和細膩的描寫述說出來。

在《雷雨》問世之前，中國話劇界並未有一部足夠成熟的悲劇作品。中國古代戲曲並不以悲劇為主流題材，即便在五四時期，一些模仿西洋劇的中國劇作家，亦單單流於去掉了劇中大團圓結局，以為苦情戲便是悲劇，並沒有對西方的悲劇元素有透徹深刻的認識。

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電影《喜劇之王》劇照。

《雷雨》借用西方亂倫主題

深受西洋文化薰陶的曹禺，卻比同其或前輩劇作家走得更前一步。他特別注重戲劇要有衝突，衝突是人與人、人自身內心矛盾間的衝突。曹禺對於悲劇植根於西方文化有更深刻的理解，除了某些局部的細節，《雷雨》無論在故事結構、劇情演進形式，或是人物性格與情節主題的對應關係上，基本上都與中國戲曲文化沒有明顯直接聯繫。《雷雨》反而大膽借鑑和化用西方悲劇較為成熟的亂倫主題，由於對亂倫主題大膽的橫向移植，曹禺為我們彰顯了一種源自於西方但對中國式生存經驗同樣具有高度闡釋能力的戲劇表現模式。

相比中國亂倫題材長期隱沒不顯，悲劇在西方戲劇卻一直是重要主題：《俄狄浦斯王》、《希波呂托斯》、《費德爾》、《悲悼》，到較為人所熟悉的莎士比亞「四大悲劇」等等，這一主題劇作可謂不絕於縷。西方悲劇常常將筆下人物置入到一種近乎無解的絕望情境：任何一個個體，無論他有意或無意地陷入到亂倫的情境中，他的個體生存價值便已遭到不可逆轉的否定，而在此否定中，命運、性格抑或是社會環境對於個體不可擺脫之決定作用便得以突顯。

《雷雨》以二十年代封建家庭為背景，專制家長周樸園冷落家妻，周家後母蘩漪私通長子周萍，周萍卻移情同母異父之妹，在家當工人的四鳳，周家二少周沖卻同時愛上四鳳。最後一幕雷雨之夜，四鳳得悉與情人是兄妹，羞愧難當逃出客廳觸電而死，周沖出來尋找四鳳也同樣觸電而死，長子周萍為此開槍自殺，侍萍(四鳳母親)和蘩漪經受不住打擊而失常，父親周樸園則一個人在悲痛中深深懺悔。

張藝謀的《滿城盡帶黃金甲》便改篇自《雷雨》。

誰人要為悲劇結局負責？

這裏的人際關係看起來錯綜複雜，兒子和後母，哥哥和同母異父的妹妹亂倫，四鳳曾起誓若再見周家的人則讓雷劈了她，最後觸電死了看起來匪夷所思也似乎是報應在她身上。我們現在受到太多二創惡攪影響，會以搞笑來看這結局，但有云悲劇源自荒謬，《雷雨》的悲劇收場其實是一個很嚴肅的問題，究竟劇中人物悲慘下場是誰的錯呢？

1957年粵語片《雷雨》，李小龍演周家二少周沖。(網上圖片)

《雷雨》後來多次在舞台重演，並改編成電影，張藝謀的《滿城盡帶黃金甲》便是改篇自它的古裝劇。值得留意的是，1957年《雷雨》首次登上香港電影大銀幕，以當年來說是大膽題材。電影由吳回和李晨風等執導，吳楚帆、張瑛和黃曼梨主演，劇中愛上四鳳而慘死的周家二少周沖，便是由李小龍飾演。後來周星馳在《喜劇之王》中要花大量篇幅誓死要演出《雷雨》，便因為周星馳希望透過「再演」《雷雨》，來向他的偶像李小龍致敬。

大家可以欣賞一下粵語片年代的《雷雨》，尤其最後兩分鐘的悲劇落幕。

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