網民批深水埗文青區消費圈　扯高租金趕走窮人

根據2019年政府統計處按區議會分區劃分的人口及住戶統計，當中住戶每月入息中位數排名，深水埗區在十八區中排尾二，區內主要人只屬中低下階層。可是這個基層市區，近年在大南街一帶卻接連開了多間主打文青蒲點的咖啡店（café），而且門庭若市。有網民便於連登發貼批評這現象，認為「深水埗大南街就快比班文青整死」。

網民「諗左幾日」早前於連登討論區發文，指出這幾個月來，深水埗大南街陸續開了多間 café，讓「全香港最窮區變文青打卡區」。並以文青們一邊嘆幾十元一杯咖啡，一邊望著阿婆執紙皮，「真係好 Chill 呀」來形容這種強烈對比，認為這讓區內樓上是劏房，樓下就賣一千多元一張的王家衛海報，對這極大的貧富反差作諷刺與批判。他又指出由香港商舖投資者李根興創立的盛滙商鋪基金，早前已在區內買了幾十間舖，準備發展做「New Brooklyn」，屆時瘋狂加租開高級餐廳，並認為「你班文青小店就拍拍𦣇柚走人」、「住喺度啲窮人同街坊舖都唔知可以點」。

這番言論引來極熱烈討論，有網民回應表示，區內多間布檔已結業，整條街本來冷冷清清，政府又未有帶頭發展，現在這些 café 水出現讓區內人流再次暢旺。亦有回應指將劏房問題歸咎區內變成文青熱點，扯高租金是不合理。亦有人表示一個城市正需要一些文化角落，這才讓社會某些群體有喘息的空間，而深水埗在蛻變為文青區時，也讓本來的環境不再如前品樓複雜，避免成為「道友集中營」。亦有網友指出，活化舊區理論上可以改善當地人生活，亦讓年青人實現創業夢想，只是大財團見有機會就要賺到盡，讓空間「士紳化」（gentrification）。

被稱為「喜帖街」的利東街，是香港「士紳化」的例子（資料圖片）

當然，亦有支持樓主一方在回應大喊「還我深水埗」，認同樓主所說文青蒲點的出現，讓區內租金扯高，影響區內基層街坊的生活。更有網民指出樓主說的問題源自一個「偽」字，指的是偽文青的消費模式，騎劫了區內原有孕育良好的文化氣息。網民回應指出「扮文青三寶」：coffee shop、王家衛海報和扮懷念張國榮的消費模式，但就未有回應更進一步指出大家所謂的「真偽」指涉為何。

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