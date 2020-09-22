安藤忠雄「和美術館」順德揭幕　清水混凝土雙螺旋樓梯最矚目

日本建築大師、普利茲克建築獎得主安藤忠雄（Andou Tadao）設計的「和美術館」，將登陸廣東順德市，原訂於今年3月開幕，但因受新冠疫情影響而延期至下周四(1/10)開幕。這座美術館耗時五年籌劃、三年施工期程竣工，是安藤忠雄在中國設計的最大單體美術館，並且也是他設計的第89座美術館。

最近香港的安藤忠雄作品

美術館佔地面積8,845平方公尺、建築面積約1萬平方公尺。取名「和美術館」，除了是創辦人姓氏外，還呼應整個空間以「和諧」為設計主題。在安藤忠雄的設計構想中，從嶺南風格的諸多元素之中，提取了「圓」的元素，從建築設計到細部工藝都以多樣化的「圓」呈現，嘗試著創造出融匯中國嶺南建築文化的嶄新藝術文化中心。他希望這作品在文化的展現上，並不是簡單地把古典的元素運用到設計中，而是要繼承文化背後的精神。

和美術館以清水混凝土建成的雙螺旋中庭樓梯，首次亮相便成為矚目的焦點。(和美術館)

和美術館從細部到整體構成，甚至包括景觀設計，都如同水面的波紋一樣，層層展開。主體呈圓筒狀，從上俯瞰是一個顯而易見的圓形，正中間有一個圓筒，它逐漸地向上偏移並變形，這樣的設計想要讓人們走進這個圓筒內部時，配合光影變化，感受到當中的動態美。美術館在以「圓」為主題的設計主題上，建築風格同時沿用了安藤常用的清水混凝土技術，當中以清水混凝土建成的雙螺旋中庭樓梯，首次亮相便成為矚目的焦點。

美術館首個展覽為《世間風物 —— 和美術館啟動展》，「世間」釋義為人世間，包括人類居住的空間，以及時間、物質、能量、速度等含意；而「風物」指涉的是風景和物品，意味著大自然氣候下凡世的生活景觀。館方表示在這場突發的公共衛生危機中，展覽所涉及人類文明在自然規律的境遇等問題，更顯得具明確針對性和現實意義。

美術館地址：廣東省佛山市順德區北滘新城怡興路6號

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