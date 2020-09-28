日本首位出櫃僧侶　出自傳鼓勵世人勇於面對性向

傳統和尚給人的印象都是清心寡欲，不近聲色。但來自日本的僧侶西村宏堂（Kodo Nishimura），不但是位和尚和化妝師，更是一位在出家後勇敢面對自己，向父母出櫃的LGBTQ成員。最近他出版自傳，談佛法之餘鼓勵跨性別人士學習接納自己，勇敢面對性向。

現年31歲的西村宏堂身份非常特別，父親是東京一間寺廟住持(日本僧侶可以結婚)，他於佛寺莊嚴肅穆的環境中成長，18歲時卻往紐約帕森設計學院（Parsons School of Design）學習，及後返回日本完成僧侶修業，並再去美國學習化妝技巧。美國的自由時尚和日本的傳統文化，都對他影響極深。

日本出櫃僧侶西村宏堂。(圖片來源：IG@kodomakeup)

最近他出版自傳《Fair and open: I can live as the person I wish to be》（正々堂々 私が好きな私で生きていいんだ ），分享自己的心路歷程。他雖然身於僧侶世家，但自小就喜歡化妝，並對跨性別的裝扮感興趣，自小因為喜歡迪士尼公主而被同儕取笑，高中時期更因為他的跨性別身份而被同學排擠，因而陷入迷失。最後在美國升學時，在當地自由的風氣下他開始正視自我，於是回日本決定站出來，並成為日本第一位出櫃的僧侶。

我絕不會將我人生的掌舵權交給這個無聊的社會價值觀。」西村宏堂在書中談及自己開悟後對人生的看法。 西村宏堂

他同時亦高呼宣揚佛法更可宣揚時尚彩妝！他希望透過自己的化妝，讓大家找回自信。他現在一邊宣揚佛法，一邊追求化妝事業，同時更免費教導 LGBTQ 族群化妝。盼以此告訴大家，只要相信自己，便可以走出恐懼，接受自己。

Tricycle made an appearance on #QueerEye: We're in Japan! Kodo Nishimura, a makeup artist and Buddhist monk, spoke with makeover hero Kan to help him gain more confidence being openly gay. Check us out in episode two! pic.twitter.com/m7ru8Oyucl — Tricycle Magazine (@tricyclemag) November 4, 2019

【世界上有不少建於孤島上的著名建築，我們一齊看看這五個著名歐洲孤島建築。】