【Nikon F6停產】川島小鳥成名攝影集　菲林機拍下歲月童珍

網傳有16年歷史的 Nikon F6 停產，這消息標示著 Nikon 全面停產菲林機，或全面退出菲林市場。F6 誕生於數碼相機開始流行的年代，雖然人氣不如之前的其他 F 級旗艦機，但仍然是不少專業菲林攝影師的心水機，這次為大家介紹的八十後菲林攝影師川島小鳥，便是以用 F6 拍攝而聞名。

川島小鳥本人（Kawashima Kotori）

1980年川島小鳥於日本東京都出生，早稻田大學法國文學系畢業，師承沼田元氣。因為在很多人眼中他的姓氏「川島」看上去像「小鳥」，所以用「川島小鳥」為藝名。2007年川鳥出版攝影集《BABY BABY》，2011年出版的《未来ちゃん》（未來小妹）在世界各國發行，得到銷售破十萬冊的佳績，並獲得第42回講談社出版文化賞寫真賞。2014年與谷川俊太郎合著攝影詩集《おやすみ神たち》（晚安諸神）。2015年以「台灣」為題材，耗時三年在台灣拍攝了7萬張菲林，記錄當地風土人情，並將這輯作品出版攝影集《明星》，並獲得第40回木村伊兵衛寫真賞。

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一如傳統的日系風攝影師，川島擅長捕捉日常生活中溫馨細節，他曾表喜歡「偶然性」的拍攝風貌，不會刻意有拍攝前的計劃，拍攝過程總是隨遇而安。2016年他曾來香港拍攝，一天內遊走深水埗、彩虹邨和渡輪碼頭等本港特色地點，用菲林記錄在香港的時光。同時他亦在香港為某活動拍攝「文青女神」袁澧林（Angela）與演員徐榮女兒徐心怡（包包），連同之前的作品在希慎 Hysan Place 展出。

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川島用 F6 拍攝的作品，以2009年用了一整年的時間，拍攝朋友2歲女兒「未來」的生活點滴最經典。作品於2011年出版相集《未來ちゃん》，成為他的代表作。相集中臉圓圓的未來十分可愛，整輯作品全程均用 Nikon F6 菲林相機，配以 35mm 和 50mm 鏡頭拍攝。川島十多年來的菲林作品，都是用了這部相機拍攝，他曾表示自己一直仍使用菲林機拍攝，是因為菲林有獨特的質感和溫度。由拍照到沖晒那刻，中間相隔差不多一個星期，很多時都讓他忘記了拍過甚麼。相片沖晒後，會發現原來自己曾看過和拍過這些東西，這種感覺讓他十分享受。

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