攝影師「守株待兔」長留博物館　捕捉遊人與名畫融合一刻

對喜歡藝術的朋友來講，去博物館遊覽絕對是賞心樂事。但如果要在靜謐的博物館無了期停留，難免會令人生厭。然而，奧地利攝影師Stefan Draschan卻不厭其煩地每日留守在博物館。等了又等、等了又等，只為等待一個衣著髮色與館內畫作相襯的遊人，捕捉兩者融為一體的瞬間。

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博物館的人與物

現居巴黎的Stefan Draschan素來喜歡留連博物館。2015年11月，他開展了一個名為「People Matching Artworks」的攝影計劃，希望拍攝一系列參觀者與展品重疊的相片。由於Draschan十分熟悉各個博物館的開放時間，所以他一早便擬定好每星期的行程。例如星期一去羅浮宮、星期二去龐畢度中心（Centre Georges-Pompidou）、星期三去畢加索博物館（Musée Picasso）等。

他通常會在博物館逗留兩個小時，如果心情好就留更久。其間他會採取守株待兔的方式耐心等待，直至見到有遊人的衣著髮色跟畫作相襯，他就會立刻按下快門。大部份的相中人都不曉得自己入鏡，唯一一次例外是某位中國女生。她在Draschan刊出相片的數星期後，察覺到她就是站在莫奈（Oscar-Claude Monet）畫作前的主角。

現時Draschan的Tumblr帳戶上，已經有近百幅作品：

【點擊圖片，欣賞「People Matching Artworks」系列的部份作品】

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能夠靜下來已經很寶貴

除了這些與畫作交融的遊人，Draschan也喜歡拍攝在博物館躺下休息的人，這個系列直白地名為「People Sleeping Museums」。他在接受媒體訪問時提到，他最初很驚訝為何這麼多人對藝術品無興趣，卻遍要拖住疲累身軀造訪博物館。

後來他想通了，人們有時就是覺得要來羅浮宮看一次蒙娜麗莎才甘心，哪怕自己其實已經很累。而在這個充滿雜音和污濁空氣的世界，博物館是少數能夠讓人放鬆的空間。

睡覺也好，閒逛也好，能夠靜下來已經很寶貴。

【點擊圖片，欣賞「People Sleeping Museums」系列的部份作品】

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