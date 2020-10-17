VR 遊戲藝術協助兒童病患　創新技術減少焦慮疼痛

在醫療領域，虛擬現實（VR）已被視為安全有效的醫生培訓工具，現在 VR 也開始在另一面發揮作用，例如幫助兒童病患減輕醫療過程中的疼痛和焦慮。

（YouTube: HUb, https://www.youtube.com/watch?v=QXCWVpPX8Ns）

幫助分散注意力

三年前率先提出這一概念的加利福尼亞州斯坦福市的兒科麻醉師 Sam Rodriguez 博士說：作為一種基於干擾感官的干預措施，虛擬現實非常有用。Sam Rodriguez 所在的 Lucile Packard 兒童醫院，就有70多部 VR 頭盔顯示器，用作協助兒童病患。

加利福尼亞州斯坦福市的兒科麻醉師 Sam Rodriguez 博士（samrodriguezmd.com）

例如，如果一個孩子要接受注射，或在傷口上更換敷料，他們就會戴上頭盔顯示器並玩不同的 VR 遊戲，以把他們的注意力從疼痛刺激轉到有趣的活動遊戲上。這個計劃叫作「CHARIOT」，即「通過創新技術減少兒童焦慮（Childhood Anxiety Reduction Through Innovation and Technology）」。

Sam Rodriguez 與同事和開發人員合作，為患者創造了不同的原創游戲，讓他們在接受護理時玩。其中一款游戲 「企鵝卵石」，讓孩子們扮演主角，從山上滑下來，用頭或手持控制器控制方向；另一款 「太空小狗 」則是讓一只小狗在太陽系的外圍穿梭。

醫生更可根據情況，把患者的身體姿勢調整到與遊戲內的虛擬角色姿勢一樣，用以加強投入感，也可以用其他方法使患者更集中在遊戲內：

「如果您要用針戳病人，您可以按一下按鈕以使遊戲更加激烈，從而使遊戲進入『快速模式』，從而使他們更加專注。」

這看起來很簡單，但效果卻很顯著。按醫院患者報告，使用 VR 後出現嚴重疼痛的平均評分下降了3.04（滿分為10分）。

讓兒童事前了解手術過程

在加利福尼亞大學舊的兒童醫院，醫生會以 VR 為兒童講解手術的計劃：

我可以和孩子一起坐下來，戴上這些 VR 設備，將自己縮小到蚊子大小，然後飛來飛去探索患者大腦的圖像。 奧古斯特博士

奧古斯特博士解釋說，患有腫瘤的孩子可能不明白為什麼要去醫院，更不用說腦袋裡的解剖結構了。

「作為兒科專家，這是一個福音，因為它能夠令我與患者進行交流，並希望能給他們放鬆的感覺⋯⋯我終於可以向這些孩子解釋導致他們頭痛和癲癇發作的原因，以及為什麼他們不像其他孩子一樣。」

最初，奧古斯特認為 VR 技術只能幫助他準備困難的手術，但是一旦他意識到 VR 的多功能性，便開始尋找其他機會使用它，如通過觀看介紹 MRI 的程序，為幽閉恐怖和大聲響做好準備；接受化學療法或需要長期住院的兒童也可以玩 VR 遊戲來打發時間，讓自己的思緒脫離一下；甚至可以讓兒童早一步用 VR 參觀醫院，令他們不會對醫院感到陌生。

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