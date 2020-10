巨型《梵高的耳朵》藝術裝置維港展出　梵高割耳或與弟弟婚訊有關

9米高巨型藝術裝置《梵高的耳朵》近日登陸尖沙咀海濱,大家待颱風過後不妨前往欣賞一下。到底名畫家梵高割耳背後的原因是什麼呢?

巨型藝術品《梵高的耳朵》登陸維港

K11 MUSEA踏入一周年,推出以維港海濱文化為主題的藝術展。當中最矚目的莫過於全港首度亮相,由藝術家組合 Elmgreen & Dragset 創作的 9 米高巨型《梵高的耳朵》藝術裝置,在10月9日至11月8日期間於海濱長廊展出。

Elmgreen & Dragset於2016年創作的《梵高的耳朵》。(圖片由K11 MUSEA提供)

來自挪威與丹麥的藝術家組合 Elmgreen & Dragset 擅長將藝術品連結周邊環境,結合精心打造的建築裝置與特定場域,藉此探討社會及文化的意念。《梵高的耳朵》是一個 9 米高直立的游泳池藝術裝置,池內的藍青色對比白色邊框,不銹鋼梯子、圍邊的燈和跳水台等元素使它更為逼真。《梵高的耳朵》以壯麗維港景色作背景,形成絕美畫面。加上藝術裝置放置在商場旁,身處鬧市中心,與香港的城市景觀形成了趣味盎然的反差。

除了《梵高的耳朵》外,還有一連串藝術文化活動將於 K11 MUSEA 上演,包括西班牙藝術家 Javier Calleja 矚目作品《沉思男孩》、《小莫瑞吉奧》藝術裝置及藝術模型,及由鄭志剛監製、劉嘉玲主演、程然導演執導的短片《惑》。

名畫家梵高割耳的理由 或與弟弟婚訊有關

除了商品,梵高讓我們留下深刻印象的,還有他的狂人行為──1888年12月23日,他在旅居法國期間,割下了自己的左耳,兩年後更以手槍自殺,結束了短短37年的人生。

關於梵高割耳事件,到底為什麼梵高要自殘身體呢?

比較流行的說法主要有兩個:梵高有精神病,當時發作了所以割耳;或是他與畫家朋友高更(Paul Gauguin)同住時發生爭執,梵高以割耳作示威。

2016年11月,梵高專家馬丁・貝利(Martin Bailey)的新書《南方畫室:普羅旺斯的梵高》(Studio of the South: Van Gogh in Provence)出版,為懸案帶來一個全新觀點。書中提供了證據揭示當年今日,梵高除了跟高更發生口角外,還收到了弟弟提奧(Theo)的婚訊。他在法國的旅居生活過得很潦倒,家庭並不支持他的事業,只有從事藝術買賣的弟弟沒有反對,並為他提供了一定程度的經濟援助,比如每月為他郵寄生活費。因此收到弟弟的婚訊令梵高十分擔憂,害怕自己要從此背起養家的責任,無法繼續追尋藝術的生活。貝利相信這樣的打擊,再加上梵高各種的身體毛病,令他產生幻聽,而用剃鬍刀割下自己的耳朵。

當然,我們作為一般讀者,難以驗證貝利說法的真偽。其他研究梵高的專家,則認為貝利的說法即使可信,也並不代表他與高更的爭執一事微不足道,最有可能是因為在兩者情緒壓力下崩潰。不論是哪個說法,高更似乎都不能在在梵高割耳一事中完全脫身。