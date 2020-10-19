秘魯納斯卡線再現神秘圖騰　2000歲巨貓重見天日

秘魯著名的納斯卡線（Nazca Lines）已有二千年歷史，這個遺址於1939年被發現，當地多個長幾百米甚至幾公里的地畫圖騰，線條繁簡不一。最近，秘魯文化部在當地進行維護工作，在當地一處斜坡發現一個長37米的巨型大花貓圖案，專家估計圖案已有2000年歷史。

秘魯著名的納斯卡線（Nazca Lines），最近發現一個37米長的大花貓圖騰。(AP)

秘魯著名的納斯卡線（Nazca Lines），最近發現一個37米長的大花貓圖騰。(AP)

「納斯卡線」位於秘魯首都利馬東南400公里一個沙漠上，於1939年由美國考古學家保羅·柯索發現，1994年獲聯合國教科文組織評定為世界文化遺產，是秘魯旅遊著名景點。當地有多個巨型線條圖案，有主題不明的，亦有以蜂鳥、魚或猴子等動物為圖案，這些圖案產生意義至今成謎，有傳是外星人所畫，但專家估計大多是納斯卡文明於公元400-650的遺存產物。

這個巨型大花貓圖案已有2000年歷史，由於位處容易受到自然風化侵蝕的地坡上，多年來一直未為人發現，直到最近秘魯政府進行環境維護工程，結合航拍技術而再一次為人所見。有關當局對這地標進行清理和保存，遠處可以見得一個長37米巨型貓科動物的輪廓，頭部朝向前方，線條清晰分明，寬度在30-40厘米之間。

秘魯的納斯卡線有大量神秘巨型圖騰，曾有人懷疑是外星人作品。(Wiki)

這圖案位於山坡上，尺寸也較當地主流的巨型圖案為小，顯然屬於較早的文化。專家估計大花貓圖案為遠早於納斯卡文明（公元200-700年），誕生於公元前500至公元200年的帕拉卡斯時代(Paracas )晚期產物。

去年11月，日本山形大學的研究人員宣布了143條以前未發現的納斯卡線，其中包括一條魚，一條兩頭蛇，一隻鳥和人形生物。這次大花貓圖案重見天日，專家料隨著科研技術改良發展，將可以發現更多古代圖案遺存。

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