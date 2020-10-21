Google 免費親子 App　六個伴遊 AR 角色跟你重新探索香港

最近香港開始多人討論本地遊，更多人留意身邊的一切，發掘更多香港不為人知的一面。適逢 Google 香港推出手機應用程式「HO JENG AR」，讓程式內六個香港特色 AR 角色，與大家樂遊香港。玩家亦可以運用遊戲積分，換取本地商戶折扣優惠。

「HO JENG AR」是 Google 針對香港環境而設計的擴張實境（AR）互動軟件，名稱正是廣東話中的「好正啊！」。App 內六個可愛角色分別代表了香港獨特的文化特色及城市活力，包括：充滿彈性的「笑旦旦」、開朗隨和的「茶茶」、好動孖寶「喜兒、喜迪 @囍寶寶」、活潑又充滿好奇心的「跳跳獅」、對生活充滿熱情與好奇的「亮子 」 ，以及無憂無慮的「喂喂」。透過「HO JENG AR」手機應用程式即可與這些生動有趣的 AR 角色一同遊歷香港，分享 AR 的樂趣。

而擁有非凡觀察力的數碼導遊「斯斯」（ Lenni ），會在應用程式中講解如何利用手機鏡頭解鎖角色，用家可以用手指調整角色大小及擺放位置，碰一碰角色就會出現不同反應。用家在應用程式中透過與 AR 角色互動、拍照或將影片分享到社交平台上以獲取「快樂積分」，這些積分可用來解鎖角色的新面貌或換取由本地商戶提供的折扣及優惠。

這款軟件推出同時，Google 香港亦推出以快樂正能量為主題的「ShareJoy 活動」。為配合關注身心健康的主題，社區伙伴之一的 Isobar 圍繞「HO JENG AR」 AR 角色創作了小故事及親子活動冊供免費下載。線下活動方面，Google亦與非牟利機構包括香港救助兒童會和婦女基金會，以及資訊科技教育領袖協會（AiTLE）舉辦一系列活動推廣身心健康和 STEM 教育。

軟件使用方法——

1.於 Google Play 或 App Store 免費下載 HO JENG AR 應用程式

2.打開應用程式並點選想要解鎖的角色

3.利用手機鏡頭掃描相應物品

4.透過已解鎖的 AR 角色進行有趣的互動，你可以隨意移動角色位置和和調整角色大小

5.點選標記把 AR 角色投放於心水位置，再拍照或錄影

6.透過解鎖角色、點擊螢幕與 AR 角色互動並在社交平台上分享圖片戓影片以收集 Joy Points

7.使用 Joy Points 解鎖新的角色造型裝扮，或換取由本地商戶提供的折扣及優惠

App 網站與親子活動冊下載：

https://forhongkong.withgoogle.com/intl/zh-HK/sharejoyhk

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