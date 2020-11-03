動物沙雕幾可亂真｜從沙子學會擁抱自然　從動物反思人類的價值

藝術從來都不局限於什麼形式、什麼媒介。西班牙藝術家 Andoni Bastarrika 便選用了海邊唾手可得沙子作為媒介，完成一個又一個活靈活現、栩栩如生的動物沙雕。從公牛、鱷魚、駿馬、鯊魚、海龜的模樣，展示出自然動物之美。 這一切都始於2010年的一個夏天。

▍從沙子學會擁抱自然 從動物身上反思人類的存在

在2010年的夏天，Bastarrika 和兩個女兒在海邊玩了一天，那時他做了他的第一個沙雕作品：小美人魚。他發現了他所謂的天賦——雙手的 「可塑性」。「他們知道自己在做什麼」，Bastarrika 表示：「我致力於開發這種天賦，並在過去的10年裡一直在這樣做（創作沙雕作品）。」

+ 9 + 9 + 9

【點擊觀看 Bastarrika 幾可亂真的沙雕作品】

他又在自己的 Facebook 上寫道：「沙子讓我著迷，因為無論你怎麼看它，只要你願意學習，它總會教給你一些東西。」又認為沙雕的本質讓他有了很深的體會：「為了創造一個雕塑，有難以想象的沙粒數量參與其中，它們通過濕度緊緊地擁抱在一起，然後人們就可以塑造它們結合的樣子。而一旦藝術家離去後，其作品就會一直任由自然擺布。也就是說，風遲早會把它們吹乾，重新釋放出每一個沙粒，慢慢消耗掉所有的個性和真實性。」

「還有它們在出生時給這個世界帶來的赤裸，它們會一直保留到死亡。這種赤裸——至少對我來說——象徵著自由，是能夠真正活下去的基本要素。人類為了生存，在很多方面都 「過度打扮」。我從來沒有，也不會給動物戴上項鍊或鍊子。我更願意通過美來擁抱它們的自由、力量和智慧，而不是一種痛苦的形式。」

他認為，他之所以喜歡做動物雕塑也有很多原因，但其中一個原因是動物是自由的靈魂。「人類可以反思和學習動物的自由、力量和智慧，人們應該像沙子一樣，相互擁抱，共同創造一個美麗的世界。」

▍創作逼真動物沙雕 全賴一雙巧手

Bastarrika 在西班牙巴斯克地區的海灘上創造了他那些壯觀的雕塑，這裡也是他生活的地方。而他的創作過程全示花巧，全憑一雙巧手。

+ 6 + 6 + 6

【點擊觀看 Bastarrika 幾可亂真的沙雕作品】

首先，Bastarrika 會要找一個寬闊的空間，盡可能是一個平滑的、有點高的地方。然後他會開始放上一桶又一桶的沙子，再用他的雙手去塑形，一直到他覺得滿意為止。他亦會不時利用一些簡單的工具，如羽毛、牙刷或刷子來加以輔助。有時他除了用上濕砂外，他會利用一些小物品，如一根削尖的棍子、一根羽毛，來加深沙雕的形象，並為其賦予生命。有需要的話，他也會用上灰燼、煤粉、不同顏色泥粉石粉、玻璃碎片等修飾沙雕。

完成後，Bastarrika 通常會在每張照片上拿自己的作品開玩笑。至於他在創作中投入的時間，主要取決於作品的大小。創作一頭大象需要2天時間，而創作一匹馬或野牛則需要12小時，創作一隻狗則需要6至8小時。

【義大利隱世教堂內藏多具18世紀驚世大理石雕像，雕像迫真到爆！】