拿破崙頹喪名畫二創變《連登仔》　網民：認識名畫更好方法

哲學家羅蘭‧巴特曾有名言「作者已死」，指作者本人的創作背景和創作動機，對於作品意義的詮釋已不再有權威性，是讀者的閱讀對於創造性文本的產生具有決定性的作用。最近，連登討論區舉行了「第一屆名畫命名大賽」，一眾網民二創多幅傳世名畫在當代的新名稱，獲其他網民大讚以新角度認識名畫。當中參賽作品極多，小編選了當中部份，看看網民二創名字以外，名畫本來主題是怎麼？

1. 二創名稱：（作者）蠶蟲師爺《十二點Deadline》

原作：Edward Munch《Skrik》(《吶喊》)

娜威畫家Edward Munch（1863-1944）於1893年創作的作品，表現主義繪畫風格的代表作，表達了強烈「存在性焦慮」。

Edward Munch在1892年1月22日的一篇日記中記錄了《吶喊》的靈感來源：「我跟兩個朋友一起迎著落日散步——我感受到一陣憂鬱——突然間，天空變得血紅。我停下腳步，靠著欄桿，累得要死——感覺火紅的天空像鮮血一樣掛在上面，刺向藍黑色的峽灣和城市——我的朋友繼續前進——我則站在那裏焦慮得發抖——我感覺到大自然那劇烈而又無盡的吶喊。」幾十年來，這幅畫已經演變成了焦慮的普遍象徵，並因此衍生出了Emoji表情符號「尖叫者」。

2. 二創名稱：（作者）蠶蟲師爺《漏單》

原作：Edgar Degas《L'Absinthe》（《苦艾酒》）

印象派畫家Edgar Degas（1834-1917）於1876年創作作品，又名《In a Cafe》（《咖啡館》），現存巴黎奧塞博物館。1876年的油畫《苦艾酒》描繪了一個咖啡館裡神色嚴峻的苦艾酒飲者，Degas本人從來沒有給這幅畫取名為《苦艾酒》，可能是他的畫商，或者之後這幅畫的某個主人取了這個名字。多年後，這幅畫在倫敦藝術品世界掀起波瀾，倫敦的藝術評論家們認為這幅畫是嚴峻現實主義（一種波西米亞藝術家熱中主題）的代表，並將其作為抵制酒精及法國的課程。

這幅畫描繪擠縮在咖啡屋角落的一對男女，女的為演員亞蘭．安德蕾，男的是名雕刻家馬賽林．德布丹。Degas在構圖上大膽巧妙地融入日本式風格，有力地創造出當時都市中放蕩不羈生活者的「典型」。這幅雙人肖像亦為一幅風俗畫，前景大理石桌造成歪斜的幾何空間，隱喻二名男女心靈的空虛，他倆遲鈍、孤寂，酒精正一步步地侵蝕他們。苦艾酒佈局在整幅畫的正中央，意義非比尋常。為了突顯二個人物的愚蠢可笑，Degas故意將兩個微醺的人安置在一個混亂的空間中。根據竇加自己的解釋，他的畫法可使現實更具鮮活效果。酗酒者漠然、無力感的神情。

3. 二創名稱：（作者）好向左走向右走心痛《連登仔》

原作：Paul Delaroche《Napoléon à Fontainebleau, le 31 mars 1814》（《拿破崙在楓丹白露宫，1814年3月31日》）

作者Paul Delaroche（1797-1859）是十八世紀學院派畫家之一，擅長對於歷史事件的描繪，並創作出大量關於歐洲歷史的畫作。這幅是他1840年創作作品，這幅油畫風格介於歷史畫與肖像畫之間。拿破崙頭髮淩亂，身材臃腫並且有十分頹廢的坐在座位上。並且可以看到他周遭的環境也顯得十分淩亂。這幅顯示拿破崙傳奇一生最後階段的畫作一經展出就引起了轟動，現藏於巴黎榮軍院博物館。

4. 二創名稱：（作者）學者零知《你都有今日喇》

原作：Bartolomé Esteban Murillo《Two Women at a Window》（《窗前兩位女人》）

西班牙巴洛克派畫家Bartolomé Esteban Murillo（1618-1682）約1655-1660年創作的作品，這位畫家一生以畫宗教畫與描繪街道小孩與女人聞名。畫中一位年輕女孩，一手停放窗台，另一手襯托臉頰，深邃的輪廓，甜美的笑容，直直地看著你，充溢著青春，相對地，後面的女人戴著頭巾，遮住嘴巴，又在護窗板後面，一副羞澀模樣，兩人一種情感，兩種模樣！

5. 二創名稱：（作者）愛麗絲夢遊香港：《爸爸快啲收埋部ps5 阿媽返嚟啦》

原作：Johann Georg Meyer Von Bremen：《Girl listening at the door》(《女孩在門前傾聽》)

Johann Georg Meyer Von Bremen（1839–1898），德國畫家，擅長以《聖經》、農夫和家庭為題材。《Girl listening at the door》是他在 1866年創作作品。

6. 二創名稱：（作者）學者零知《喂，陣間lunch食乜好？》

原作：Raphael《The Sistine Madonna angels》（拉斐爾《小天使遐思》）

這兩個小天使畫是截選自Raphael（1483－1520）名作《西斯汀聖母像》（1512-1514）。畫中聖母抱著年幼的基督，右邊有一位年長的教徒，左邊則是一名年輕女子，下方有著兩個天使，在那裏似乎等著聖母的到來。據說靈感是來自Raphael有一天倚窗眺望時，忽然看見鄰近的麵包店兩個玩耍的小男孩，天真瀰漫像兩個天使，他立刻把那兩個小孩也素描下來，回到畫室後就把這兩個小孩給畫在聖母的下方，然後並加上了一對翅膀，成為這傳世名作神來之筆，後人亦多截取這兩個小天使作藝術品發售，取名《小天使遐思》。

Raphael名作《西斯汀聖母像》

7. 二創名稱：（作者）陰盛陽衰：「 水浸都係黃雨？」

原作：Diego Velázquez《Felipe IV a Caballo》（《菲利浦四世騎馬肖像》）

網民選用這張水浸騎士的作品，是近年惡攪自Diego Velázquez（1599-1660）的《菲利浦四世騎馬肖像》。2019年第25屆聯合國氣候變化大會（COP25）於西班牙首都馬德里舉行，普拉多美術館趁著大會在其「主場」馬德里舉辦，與WWF攜手合作，進行名為「+1.5ºC改變了一切」的活動，藉此呼籲各國政府重視氣候變遷，協力合作避免全球溫度上升超過1.5度。館方挑選四幅名畫進行二次創作，二創畫中的人物將會如同未來人類一樣，面臨氣候變遷帶來的困境，其中一幅便是《菲利浦四世騎馬肖像》。

Diego Velázquez筆下的《菲利浦四世騎馬肖像》，原本騎在馬背上、英姿颯颯的菲利浦四世，因為海平面上升，淹沒大地，只剩看見其上半身，馬匹亦寸步難行。

Diego Velázquez《菲利浦四世騎馬肖像》

Velázquez還有另一幅較多人認識的傳世名畫《宮女》（1656-1657）。

8. 二創名稱：（作者）倚卵激射《新月結單》

原作：Jacques-Louis David《La Mort de Marat》（《馬拉之死》）

Jacques-Louis David（1748-1825）是法國大革命時代最著名的畫作之一。此畫描繪的是 David朋友，法國革命家、記者馬拉被刺殺，死在浴缸之中的場景。 David在馬拉被刺後兩個小時，約莫晚上九點，就趕到了現場，及後創作這幅畫的目的便是悼念馬拉之死，將其描繪成了為革命而獻身的「殉道者」。

馬拉在浴缸中垂下的手臂、光與影的錯位使馬拉的死亡轉化成一位殉道的聖徒，在藝術史中多次與米開朗基羅的聖母憐子像做為對比。而這幅畫也激起了巴黎市民對馬拉還有雅各賓理想的無限同情，把恐怖政治推上了巔峰。

9. 二創名稱：（作者）大官西：《我無醉》

原作：Vincent Willem van Gogh《The Starry Night》（ 梵高《夜星》）

《星夜》（荷蘭語：De sterrennacht）是荷蘭後印象派畫家文梵高於1890年在法國聖雷米的一家精神病院裏創作的一幅著名油畫，是他的代表作之一，現藏紐約現代藝術博物館。

1889年，在與高更一次爭吵之後，梵高思覺失調症復發而割下了自己左耳，並用手帕包起後送與一名妓女。之後於5月8日自願前往一家精神病院治療。在入住精神病院期間，梵高創作了大量的繪畫作品，共計一百五十多幅油畫和一百多幅素描。在此階段的繪畫，梵高的畫風開始趨向於表現主義，作品充滿憂鬱精神和悲劇性幻覺，其中作品《星夜》正是其中代表之一。

10. 二創名稱：（作者）倚卵激射《溝女高手》

原作：Pierre Auguste Cot《The Storm》（《暴風雨》）

《暴風雨》由法國畫家Pierre Auguste Cot（1837-1883）於1880年時所完成作品，《暴風雨》的主題是描繪一對年輕、適婚的情侶。這畫作使人聯想作者另一幅作品《春天》（1873），後人更將這兩幅畫視為共生作品。

在人物的刻劃上，充分展現了法國新古典主義的技法，女子向右上方看去，望向黑暗面的動作，彷彿暴風雨即將到來。而男子微微轉向左方面帶笑容地看著女子，正享受著與她相處的時刻。Pierre在這張畫中巧妙融合了故事性的情節，不但讓整幅畫作顯得更加有張力、和諧與韻味，在光線的襯托下，畫面暗部、陰影及亮部的色彩變化與韻律性的對比更是讓畫作本身極富戲劇性。

Pierre Auguste Cot《Springtime》（《春天》）

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