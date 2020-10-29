中世紀畫家靠估畫動物　人面貓頭鷹　老鼠變蝸牛

中世紀藝術一向都有點古怪，有人在社交媒體發布了一連串中世紀動物畫像，但因為藝術家實際上並未看過這些動物，結果每隻動物都十分「亂來」。不知大家又能否猜到這些是什麼動物？

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搜尋奇幻生物之旅

Daniel Holland 最近常常在社交媒體中貼上這些奇怪動物畫。他指自己在電視節目《可怕的歷史（Horrible Histories）》中看到一段有關「不正確的中世紀藝術」的內容後，就啟發了尋找這些不一樣的動物畫像。儘管不知道鱷魚、大象和鯨魚的樣子，但中世紀藝術家靠著無拘無束的想像力和有趣畫風，描畫了這些如奇幻生物般的動物：

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中世紀也很文明

但是，中世紀的藝術家會這樣繪製動物，除了是因為描述不當，還可能是一個風格上的決定。維多利亞大學的Catherine Harding博士和溫尼伯大學的Claire LaBrecque教授認為，中世紀的文士和藝術家們喜歡用繪畫為觀眾創造豐富而深刻的「世界觀」，有時還有一些隱藏的意義，需要看畫者自己思考了解。 而且，他們也習慣於畫一些玩味十足的作品：