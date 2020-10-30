國際級藝術家尹秀珍首個香港大型展覽　以紡織品探索家庭與時代

國際知名當代藝術家尹秀珍的首個香港大型展覽「尹秀珍：補天」，將於明天開始（10月31日）在南豐紗廠「CHAT六廠」展出。尹秀珍素來以獨特的雕塑及裝置作品聞名世界，而今次展覽則會用紡織品來探討個人與所屬社區之間的關係，希望藉此讓參觀者思索工業化時代的社會生態。

延伸閱讀

Banksy雙面版畫打破自碎畫成交紀錄 還嘲笑所有競投者都是傻子？

《蒙羅麗莎》暗藏「神秘女子」 微笑下的達文西密碼

尹秀珍：舊物的個體與集體歷史

尹秀珍是中國當代藝術的領軍人物，她在1989年獲得首都師範大學美術系文學士學位後，正式開始了她的職業生涯。尹秀珍曾於國內外多個重要藝術機構舉辦個人展覽，包括2010年於紐約現代藝術博物館（Museum of Modern Art）舉辦的「項目92：尹秀珍」，以及2012年於荷蘭格羅寧根美術館（Groninger Museum）和德國杜塞爾多夫美術館（Kunsthalle Düsseldorf）舉行的大型巡迴展覽「尹秀珍」等。

受成長環境影響，尹秀珍喜歡透過收集並重新配置舊物，描繪出它們所蘊含的個體和集體歷史。她賴以成名的雕塑及裝置作品，衣服、鞋子和手提箱等材料巧妙地拼合而成。

+ 6 + 6 + 6

補天 中轉站

至於今次的「尹秀珍：補天」，則屬於她在香港的首個藝術館級大型展覽。她將會由紡織品入手，探討補綴和修復個人與周遭環境，以及所屬社區之間關係的想法和行動。焦點作品為藝術家兩個全新錄像作品——《補天》（2020）和《逆》（2020）。這兩個作品主題圍繞家庭關係，以尹秀珍個人經歷為切入點，探討工業化在家庭疏離和母女隔閡中的角色。

錄像裝置以外，首次展出的《我的衣服》照片系列，則展示了32張尹秀珍曾經穿過的衣服圖片，輔以她親撰的個人描述。《可攜帶城市》系列和 《小宇宙》系列，邀請觀者一起探索代溝和各種社會經濟背景構成的集體記憶。

+ 6 + 6 + 6

跟其他「CHAT六廠」展覽不同，今次展覽的展廳空間由藝術家親自重新設計。與此同時，紗廠坊亦特別展出大型藝術裝置 ——「補天 ‧ 中轉站」，仿照機場客運大樓放置大型裝置，如行李輸送帶、登機櫃位和機場安全檢查站等，乃尹秀珍在CHAT六廠個展的一部份，讓參觀者更全面地體驗及思考集體記憶和跨代交流。11月8日前到訪的觀眾，可以同時體驗在紗廠坊的特別展出及活動，並於二樓觀賞藝術家一系列的新舊創作。