荷蘭脫軌列車被鯨尾雕塑接住　雕塑家曾建1600米堵風牆

在荷里活的歷險電影中，主角往往在驚險一刻大難不死，命懸危險邊緣。這個在電影才會發生的「巧合」，卻發生在荷蘭鹿特丹罕見的列車出軌事故中。昨日當地一列在10米高的架空路軌上行駛的列車，意外出軌飛脫，但車廂剛好被鯨魚雕塑的尾巴接住，事件中無人受傷。

昨天(2日)凌晨約12時半，一列開往鹿特丹市（Rotterdam）南部小鎮斯派克尼瑟市的列車，在終點站時撞毀止衝擋，部份車卡衝出高架軌道。剛好在軌道盡頭擺了一座高109 尺的鯨魚尾巴雕塑，飛脫的車廂奇蹟地剛好掛在雕塑上，沒有再向前俯衝入民居。

這次意外場面驚險，最後鯨魚尾雕塑恍如「神之手」接著列車，令意外無人傷亡。涉事雕塑雖然有輕微受損，但畫面卻讓人感到有趣，讓不知情者以為是另類藝術品，並吸引大批居民圍觀。

這座鯨尾雕塑出自荷蘭建築師兼視覺藝術家Maarten Struijs之手，作品由增強聚酯製成，高7.6米，模擬2條鯨魚尾如同潛入海中的模樣，名為「被鯨魚尾巴拯救」（Saved by the Whale's Tail），於2002年擺設在終點站外。Maarten Struijs事後表示，無法想像自己這個有20年歷史的塑膠作品仍然如此堅韌，救了大家一命。

現年74歲的Maarten Struijs，是荷蘭著名建築師，曾參與製作當地多個重要建築。著名作品如阿姆斯特丹-萊茵運河上的鋼橋Hogeweidebrug、位於荷蘭萊頓市的吊橋Haagsche Schouwbrug。而他經典作品是建於荷蘭羅曾堡(Rozenburg)，為過運河船隻阻擋75%風力，長1600米的大型堵風牆Rozenburg Wind Wall，可見他的作品絕對夠穩陣！

Maarten Struijs設計，長1600米的大型堵風牆Rozenburg Wind Wall。(Wikimedia commons)

Maarten Struijs設計，長1600米的大型堵風牆Rozenburg Wind Wall。(Wikimedia commons)

鹿特丹運輸公司RET發言人表示，事故目前仍在調查中，幸好當時已到終點站，車上沒有乘客，而司機雖受驚但未有受傷，可自行離開車廂，並已送院接受檢查。

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