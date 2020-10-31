波提切利：天主教御用畫家　何以卻鍾情希臘女神維納斯？｜人與物

山德羅・波提切利（Sandro Botticelli），本名為亞歷山德羅・菲力佩皮（Alessandro Filipepi）。雖然他《春》與《維納斯的誕生》舉世知名，被藝術美學者欣賞與分析，大致上能確認他畫作的年期，但我們對他本人卻知之甚少。

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佛羅倫斯人與「文藝復興人」

十五世紀時的佛羅倫斯，實際是由在名門望族美弟奇家族（the Medici family）管治。文藝復興得以始於佛羅倫斯，很大程度上是由美弟奇家族推動，慷慨贊助學者與藝術家進行研究與創作，而波提切利的命運亦在某程度上亦連繫於這個家族。

美弟奇家族（the Medici family）成員（Wikimedia Commons）

藝術史家普遍認同波提切利曾於菲利普・利皮（Filippo Lippi）的工作室當學徒。利皮的畫本來就很受美弟奇青睞，家族亦開始重用波提切利為畫師。早期的成名作是《三博士來朝》（Adoration of the Magi），描繪《聖經》中東方三博士來朝拜初生的耶穌基督。在主角之外，波提切利在人群中畫出贊助人美弟奇家族的成員，並於畫中留下了唯一一幅留傳後世的自畫像。畫中最右方穿棕色衣袍的年輕人就是他本人，彷彿抽離於整個熱鬧而神聖的場景，神情淡漠地看著觀畫者。

波提切利屬早期文藝復興（the early Renaissance）最具代表性的畫家，而他的時代跟文藝復興全盛期（High Renaissance）的大師有重叠。他只比達文西年長七歲，年紀相距不算大，但成名比達文西早。波提切利於佛羅倫斯獲得的名聲，使他受教廷邀請到比薩與羅馬作畫，包括梵帝岡的西斯汀禮拜堂（Sinister Chapel）。後來米開朗基羅正在此地畫出鉅作《創世紀》與《最後的審判》，難免使同場的波提切利壁畫失色不少。

提到「文藝復興人」，他們都被稱頌為通才。即使不算萬能的達文西，藝術大師大多都至少有兩、三道本領，身兼建築師、畫家或雕塑家的大有人在（例如米開朗基羅與貝尼尼），但藝評家注意到波提切利似乎只專攻繪畫一項。

美弟奇家族捱過了佛羅倫斯另一大家族帕齊（the Pazzi）的暗殺，在權鬥之間生存下來；但十五世紀的終末幾年，美弟奇家族於政治上失勢、被推翻。這些事件都使波提切利部分作品遭破壞，影響他的生計，而使他晚景淒涼，生活潦倒，只靠救濟為生，最後鬱鬱而終。

維納斯與文藝復興

波提切利早期與晚期都畫天主教畫為主，而中期曾畫少數幾幅希臘神話的作品，對於天主教的正統來說，這是屬於異教（pagan）的宗教，卻偏偏成為他傳世的代表作品。

文藝復興的主旨，在於重新評估古希臘與古羅馬先人的智慧與文化，尤其在有識之士之間風行。波提切利的畫，不論是委託人還是受眾，都是熟知古希臘神話的人。《春》與《維納斯的誕生》就以此為題材，我們不肯定這兩幅畫的委託人是誰，只能推測波提切利是為恭賀美弟奇家族某成員結婚而繪。

《春》 （Primavera）（Wikimedia Commons）

在《春》 （Primavera）中描繪了一眾希臘神話的人物沐浴於清爽春天，《維納斯的誕生》（其實至後來十九世紀才有此題）人物則較少。兩幅畫的中間都站著愛神維納斯（Venus），於後者中維納斯剛出生而一絲不掛；左方四風神之一的西風神仄費羅斯（Zephyrus）乘風而來、從口而出吐息，專屬於他、輕春初夏的微風（於《春》中他在最右方）；右邊是一位寧芙女神（Nymph）、亦是時間與季節女神荷賴（Horae）之一，她正要為維納斯披上紫紅色的衣。

《維納斯的誕生》（The Birth of Venus）（Wikimedia Commons）

《維納斯的誕生》（The Birth of Venus）的背景雖有遠近透視法，但仍然算扁平。人物如浮雕一樣躍現在平面的背景之上。畫面中的幾組圖案亦對比，包括風神周圍在飛舞的花朵、海面的 V 型浪紋，與荷賴身上與手上衣服的花樣圖案，都跟立體的人物構成對比。若我們夠細心留意的話，畫面中所有人物都處飄浮狀態，維納斯那單足在貝殼上的站姿，根本不可能支撐她直立所需的平衝。

波提切利第三幅畫維納斯的是《戰神與愛神》（Venus and Mars），較不為人知，而《春》與《維納斯的誕生》就成為了佛羅倫斯烏菲茲美術館（The Uffizi Gallery）的鎮館之寶。《維納斯的誕生》亦是西方美術史中第一幅比例跟人體等大的女性裸體畫，亦是第一次在繪畫中有女性在非受苦狀態、神情自若地展現自己的裸體。波提切利鍾情於繪畫維納斯，大概是因為對於留時流行的新柏拉圖主義者（Neoplatonists）來說，在愛、性、欲望與生育能力之外，維納斯最代表人的德性。

《戰神與愛神》（Venus and Mars）（Wikimedia Commons）

順帶一提，如果你是有點資歷的設計師，大概會記得早期 Adobe Illustrator 的封面圖片與圖示，正是《維納斯的誕生》中的女神：

+ 4 + 4 + 4

波提切利的風格

波提切利的偉大之處，其中之一是他留下了西方藝術史上最優雅的臉朧與人體，這大概很難否認。以波提切利今天的地位，難以想像他於死後竟有近三百年被遺忘。

自《春》起，我們可見波提切利習慣以極深色甚至用黑色描繪背景，而人物從膚色至衣服的光暗變化反差卻不大，恍如每一吋肌膚都散發著微光，人物與背景兩者構成極強烈的對比，卻保持到平衡。在頌讚人體的美之餘，這是波提切利肯定人之價值的方法。

《維納斯的誕生》細節（Wikimedia Commons）

波提切利的人物帶動感的靜態；人體比例未必如教科書般正確──《維納斯的誕生》中的維納斯有著十一頭身的身型，四肢非常長，肩膊很斜，但他卻以這方式創造出一種新的優美的形象。

十六世紀的文藝復興人瓦薩里（Giorgio Vasari）讚揚波提切利以畫示範了何謂「恩典」；十九世紀的英國藝評家重新發掘波提切利的價值時，稱他表現出一種「線條的韻律」。我們今天再看波提切利的畫時，可以品味一下畫中能否找到他們所說的特質。

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