梵高真有精神病？新研究或證他割耳後入院　被強迫戒酒釀精神錯亂

梵高是近代傳奇畫家，這位後印象派大師畢生為精神病所困，卻又繪出不少流方百世的作品。多年來，不少研究嘗試探索梵高生前的心路歷程，最近一支荷蘭研究團隊發現，梵高在自殺前患有譫妄症（Delirium），部分原因是他割下耳朵入院後戒酒有關。

梵高：星夜是流動的天空，是不羈的激情表達

梵高（Vincent van Gogh，1853-1890）是十九世紀的藝術家，傳世作品以《星夜》（The Starry Night）、《向日葵》（Sunflowers）最廣為人知。梵高的藝術生命在人生最後三年最具成果，在此期間，這位荷蘭畫家創作了30多幅自畫像和七幅向日葵畫。這畫家一生極具傳奇，除了他驚為天人的藝術才能外，還因為他長年以來都是名精神病患，但他究竟患有那些精神疾病，始終都是研究者爭辯不休的話題。

A2:梵高《花瓶裡的十五朵向日葵》（Sunflowers）(F454)，1888年，油畫, 92.1cm × 73 cm，現藏英國倫敦國家美術館。

荷蘭格羅寧根大學醫學中心的研究人員最近在《國際躁鬱症期刊》（International Journal of Bipolar Disorders）上發表研究成果，嘗試釐清梵高究竟受哪些精神疾病所擾。在三名十分熟悉梵高信件的藝術史學家及相關資料協助下，研究人員檢查梵高傳世的902封信，其中820封寫給他的兄弟西奧（Theo）和其他親戚的信。他們跨越時空為梵高做了一次詳盡診斷，其中精神病學教授 Willem Nolen 及團隊主張，梵高一生罹患的精神疾病不只一種，因此無法只用一種疾病來概括梵高一生遇到的所有精神問題。

梵高傳世書信（Wikimedia Commons）

研究人員認為梵高年輕時，就飽受躁鬱症（Bipolar disorder，中譯又名「雙相情緒障礙症」）和邊緣型人格障礙（borderline personality disorder）所擾。而有證據表明梵高從1886年開始嚴重依賴葡萄酒和苦艾酒，精神狀況可能會因酗酒和營養不良而惡化，然後再加上社會心理壓力加劇，這導致梵高不時與朋友高更（Paul Gauguin）發生衝突，間接促使梵高在 1888 年 12 月的時候舉刀一把割下自己的耳朵。

高更：梵高選擇了死亡，高更則決定遠走他方

而研究人員認為梵高在割耳事件後嘗試戒酒，卻因而經歷了兩次譫妄症發作（編按：急性腦功能受損的一種表現，會造成人精神錯亂，身體上的某種問題可能會造成人的思想暫時改變）。在梵高留院期間，他遭受了「無法忍受的幻覺」，這很有可能是因為他之前酗酒過度，一旦戒酒後出現譫妄症，最終未能康復而導致他自殺。

梵高患有癲癇病

該論文提出了許多與梵高的心理健康有關的其他理論。 他死後的首批診斷之一是精神分裂症，但研究人員發現，他在35歲的耳朵事件發生之前以及他生命的最後15個月之間的兩次精神病發作間隔期間均未表現出任何精神病症狀。 他們注意到缺乏相關的症狀，例如情緒表達下降，因此梵高不太可能患有精神分裂症（schizophrenia，廣義指人無法維持自己精神的完整與穩定，而非俗稱「人格分裂」的解離性身分疾患（Dissociative Identity Disorder，DID））。研究者高度懷疑梵高罹患的疾病是「隱匿性癲癇病」（masked epilepsy），當梵高還在世時，他的醫生就曾診斷梵高是名局部型癲癇（focal epilepsy）患者，引起的癲癇發作可引發焦慮，妄想和幻覺。

梵高：割耳的日子

研究人員表示，由於梵高當時還沒有進行其他檢查，尤其是腦部掃描和成像技術，因此很難在沒有合理懷疑的情況下確定這些發現，但研究人員強調研究結果應謹慎處理。而且梵高的信件固然包含大量資訊，但他畢竟是寫信給親人而不是醫生，所以很可能沒有據實以告，反而輕描淡寫帶過，甚至「修飾」自己的症狀，不讓親人擔心。他們相信這次不會是最後一篇探討梵高精神疾病的研究，往後肯定還會有更多有關梵高精神世界探索的研究。

新聞來源：BBC、衛報

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