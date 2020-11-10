光棍節　不要悲傷　小編帶你看風景

明天(11/11)便是光棍節，這天可能是脫單日，亦可能仍然是一個人宅在家上網的日子。不論如何，若果脫單，小編恭喜你；若果仍然是光棍族，不要悲傷，小編帶你看風景，看看五位當代香港插畫師他們筆下的香港最美風光，或者讓自己以新的眼光看香港，他日重遊舊地，會有不一樣的體驗，不一樣的偶遇。

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(一) 歐陽乃霑

歐陽乃霑是香港著名畫家，半世紀以來畫下香港多個著名建築，亦經常以街頭巷尾入畫。擅以簡約的筆觸繪畫出摩天大樓的壓迫感，透過簡約的用筆描繪過路行人，營造出繁忙的都市氛圍，形成獨特的本土藝術風格。近年作品有描繪九十年代急速變遷的香港，從舊區、街市到地標都有筆跡的畫集《寫街頭‧畫巷尾》

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(二) 黃志豪（Noble Wong）

在黃志豪的作品線條亂中有序，用色鮮明，讓人印象深刻。不論是旅遊熱點抑或地道屋邨，都一一作了記錄。既有繁喧都市上班族營營役役的生活，亦有屋邨恬淡的平靜生活。除了特寫油尖旺地區外，亦記下他所見馬灣舊村、九龍公園、筲箕灣避風塘、中環炮台里等足跡。在他筆下既有車水馬龍人流不息，亦有種種懷舊店舖及建築，他用筆墨記下香江處處倩影。

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(三) 麥震東(Don)

八十後全職插畫師麥震東，從事繪畫工作十多年，個人品牌「麥東記」及作品被無數文青所鍾愛。作品對舊日的香港足跡有著非一般的留戀，他的創作總是從散步出發，遊走於香港九龍島各地具本土特色的街道，以輕巧的筆觸，塑造一個半虛幻、半實境的插畫世界。

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+ 2 + 2 + 2

(四) 慧惠

本地插畫師慧惠同時是藝術家及剪影師，她最愛的創作題材為人物，為了連結人與社區，她探訪了不同的小店，作品也因此多為描繪舊區和老店。在了解小店店員的工作日常和故事後，便利用水性顏料為主要媒介作畫。曾出版畫集《給油麻地的情書》，以細膩的筆觸，紀錄了她對油麻地的感情。

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(五) 門小雷

門小雷是香港近年最有影響力的插畫師，大家或者會問她的作品不是鮮明以「女性」為主題的嗎？為何會選入風景畫之列？大家若果有留意門小雷的作品，會見到她筆下萬千各具魅力的女子，不少都是安置在獨特的場景，再透過人物的動作和表情來表達她的情緒。當中不少場景是香港常見景物，例如皇都戲院及內裡的字體招牌店、茶餐廳、涼茶舖、傳統工藝店、高速公路等，慵懶嫵媚的女子，以奇幻形態展現，為景物添了另一份生氣。

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