情人節禮物｜藝術家用玻璃球鎖住水母？工藝世界最真實的錯覺

撰文： 東方手藝人 最後更新日期： 2021-02-14 00:00

編按：今年情人節，你送了甚麼禮物給伴侶？美國有個大叔，花畢生精力，為玻璃藝術奉獻大半生。他造出來的玻璃水母，幾可亂真。如果仍未選定時機送實體禮物給情人，不妨先分享這篇文章的水母作品，與情人開個話題匣子：猜猜一個球狀玻璃，是怎樣養活一頭水母？

前兩天（2020年11月13日）藝君分享了一位日本大叔堅持了20年，終於把金魚畫「活」了的手藝（編按：詳見「東方手藝人」網站）。而其實藝君在看到這個報道的時候，還有另外一位同樣能以假亂真的玻璃藝術家差點騙到我了。要說畫金魚這位是大叔的話，那麼吹出水母的這位，應該可以喊大爺。

理查德（Richard）出生於上世紀50年代，現在已經將近70歲的他，是美國的一位玻璃藝術家。在吹玻璃這件事情上，大爺已經有51年的經驗了！

Richard製作的玻璃水母十分逼真，是他最引以為傲的玻璃藝術品（點圖放大）▼▼▼

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而且，理查德還給這些水母起了一個恰當的名字，叫做「水母海景」——很少有人能有機會真正的把水母隨時隨地留在眼前，但是理查德花了30年時間做到了。

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【本文獲「東方手藝人」授權轉載，微信公眾號：shouyiren2050。原題：70歲玻璃藝術家對水母一見鍾情 以30年時間研究「永生水母」】

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