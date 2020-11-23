金馬幻愛｜《幻愛》編劇的金馬之路｜蔣曉薇

《幻愛》在香港上映期間，正正遇上世紀疫症，上映期由3月底延遲至7月2日。到上映了，又遇上國安法頒佈，市民幾乎沒有心情娛樂。幸得一眾影評人大力推介，觀眾重新留意這齣電影，可惜疫情反覆，電影只上映兩周，在一片好評聲中，戲院被迫關門，《幻愛》熱潮戛然而止。 文：蔣曉薇

到戲院重開，《幻愛》重新上映，已經恍如隔世，沒有演員、導演、編劇齊集的謝票活動，電影只能依靠觀眾口碑和傳媒推介一周一周撐下去。好不容易，映期上映了16周，來到11月《幻愛》在香港終於突破1500萬元票房。許多人問，《幻愛》成功回本了嗎？已經引起足夠的迴響了嗎？在金像獎未得一個獎項，成績是否未如理想？這些問題，一直在每個喜歡《幻愛》的觀眾心中縈繞著，甚至連編劇和導演本人都應該會覺得一言難盡了吧！

曾俊榮（資料圖片）

認識《幻愛》編劇曾俊榮多年，與編劇兼導演周冠威也認識了一段時間。因為認識他們的背景，我甚至覺得，他們自身的故事，甚至比幻愛更要觸動和好看！他們二人都不是在富裕的家庭長大，曾俊榮是在葵盛邨長大，年少時已經很有才華，中學時代是學生會會長，又在會考考得優異成績，可算是天之驕子。以他出眾的成績，要考進醫科當然沒有問題，不過他忠於個人興趣，選讀了香港中文大學政治及行政學系。碩士畢業後，他沒有投身政府追求平步青雲，反而做了好些工作。在職場打滾一陣子後，有感前路茫茫，於是嘗試報讀自己感興趣的演藝學院導演課程，結果跟周冠威成為同學。演藝畢業後，他做了幾年編劇，但因為編劇工作難以維生，於是轉到嶺南大學擔任教學及研究中心的行政工作。後來，因為始終難捨對電影的熱愛，在2013年辭掉了大學的工作，與周冠威合作自組電影公司，嘗試製作電影。

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周冠威（資料圖片）

至於周冠威，日子比曾俊榮過得更要艱難。在金馬獎得奬後，我親自致電他跟他道賀，他說，「得到獎項當然是高興了，但更重要的是能有一個正式的機會答謝曾經借錢給他生活的人」。由認識他至今，都知道他常常為了能開戲而借錢，記得在2018年，有投資者支持他開拍《幻愛》和《自殺通告》，於是他推掉所有工作，專心籌備電影，可惜後來投資者忽然擱置整個投資計劃。發展大計頓成泡影，整整一年，他完全沒有生計，無路可走。後來因為生活拮据，唯一的出路是只能借錢度日了。一次，他認真在上帝面前祈禱，求上帝帶領他的人生，然後奇蹟發生，他跟一個朋友吃飯時談到拍攝計劃，飯後回到家竟收到那朋友的短訊，內容是問他的銀行戶口號碼，說是當作是捐獻或奉獻，簡單來說就是想幫助他度過燃眉之急。許多神蹟般的經歷，都讓他能解決生活的艱難，堅持完成拍攝電影的夢想。到了2019年，因為要支付《幻愛》電影製作員工的薪金，他又只得繼續借錢度日。到了今天，雖然吐氣揚眉，獲得了金馬獎的殊榮，但因獎項沒有包括獎金，所以並不見得是一登龍門，聲價百倍。今後的日子，他仍然只可以見步行步，摸著石頭過河。

回顧《幻愛》劇照，按圖放大——

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在金馬獎頒奬禮上，曾俊榮在台上致謝時說到「特別多謝香港的觀眾們，特別是香港的一批年輕人⋯⋯不少香港年輕人跟他一樣，心裡有著很大的傷痛，《幻愛》在這個時刻好像成了他們的安慰劑，陪伴他們渡過黑暗的一個朋友」。真的，有不少年輕觀眾和讀者告訴我們，自己或身邊的人在反修例運動後，因為經歷被追捕和虐打，因而得了嚴重的創傷後遺症，腦裡全是血淋淋的回憶。因為《幻愛》上映，他們能躲在那個幽暗的電影空間，暫時忘記現實的傷痛，在光影世界裡全心投入阿樂和葉嵐的夢幻又真實的一段感情，就像在以這個故事療傷一樣。他們有的看了超過5次，有的看了足足16次，有的看了電影再看小說，看了小說後又重看電影，反反覆覆念記著《幻愛》的故事。因為傷，因為痛，他們覺得自己的人生跟阿樂和葉嵐的創傷可以互通，彷彿故事裡主角的勇氣和對愛的追尋，能給他們帶來一點安慰，成為他們的信念。

第五十七屆金馬獎 最佳改編劇本 The 57th Golden Horse Awards Best Adapted Screenplay 曾俊榮、周冠威｜《幻愛》 Felix TSANG、Kiwi CHOW｜Beyond the... 由金馬影展 TGHFF 發佈於 2020年11月21日星期六

雖然《幻愛》在香港金像獎裡沒有得到任何獎項，不過對於矢志投身電影或藝術的人而言，獲得獎項是一份肯定，但失落獎項也不應自我否定。一如周冠威所言，「拍電影是對藝術單純的追求，這與獎項無關，無論是金像獎還是金馬獎都是一場比賽，而評審的審美標準、品味和觀後感都是主觀的，沒有統一的標準。所以，用平常心看待比賽結果就好，畢竟自己的作品好與壞自己最清楚，獎項反映的是別人的眼光，但只有對自我持續批判，作品才能進步」。

一個關於屯門的純愛故事

在電影或藝術創作的路上，香港還有很遠的路要走，看見台灣電影人能夠自由地創作屬於他們的故事，沒有恐懼、沒有審查，能放膽討論任何議題，創作不同類型的故事，此時此刻的香港人豈能不羨慕？雖然面對殘酷的現實，但香港人沒有放棄的理由。在這個城市開埠百多二百年的歷史中，香港人不就是在這地方不斷創造奇蹟嗎？《幻愛》最初只是一個短片劇本，後來因為編劇、導演二人不甘對現實低頭，於是分別裸辭，再合組電影公司，將一個13年前的劇本重新改編創作，將它寫成一個關於屯門的純愛故事。後來，他們因為不甘故事只能在電影院出現，於是找了我合作，將《幻愛》電影小說變成「改編劇本的改編小說」。我也因為不甘香港新一代電影和文學作品沒有得到更多重視，於是答應創作《幻愛》電影小說。承蒙觀眾喜愛，《幻愛》能與一眾荷李活大片和日韓電影同期上映，苦苦支撐下得到院線繼續放映，電影小說也因為得到讀者支持，加印、重刷、再版，連續四個月成為誠品華文創作暢銷榜第一位。這段奇幻的經歷，不就是證明人心不死？因著努力，不可能的事也有機會變成可能嗎？我期待著《幻愛》的故事能以不同的方式流傳下去，見證它成為香港電影史、香港文學史及香港出版史上的一個奇蹟。

突破書廊展示《幻愛》電影小說的兩個版本——

由突破書廊。Breakthrough。Book。Gallery 發佈於 2020年11月16日星期一

如果有人再問，《幻愛》仍未突破2000萬票房，在金馬獎只獲得一個獎項，在金像獎甚至顆粒無收，成績是否未如理想？我想，昨晚編劇曾俊榮先生在第57屆金馬獎頒奬典禮台上的得獎感言，已經給了大家最好的答案——當一部電影能夠反映編導的初心，展現香港人的不死拼勁，甚至成為苦難中的香港人的一服療傷藥，那麼票房和獎項都不再是評價電影成績的唯一標準吧！頒奬典禮上的一聲「香港加油」，其意義已遠遠超過票房和獎項，甚至已成為香港歷史上重要的一筆！

（寫於2020.11.22。原題：小人物 大故事——《幻愛》編劇曾俊榮、周冠威的金馬之路）

蔣曉薇（照片由作者提供）

作者簡介：蔣曉薇，香港中文大學中國語文及文學學士、相互文化研究文學碩士畢業，作品包括長篇小說《家．寶》、《秋鯨擱淺》、《幻愛》（電影小說）。曾於TBC連載短篇小說《單身公寓》，評論作品散見於《虛詞》。

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