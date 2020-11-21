金馬獎2020｜《幻愛》奪改編劇本　曾俊榮︰電影成了年輕人安慰劑

第57屆金馬獎今日（21日）舉行，目前已頒發多個獎項，當中香港代表都奪得不少獎項，如最佳劇情短片為《夜更》，逆權電影《迷航》獲得最佳紀錄片，香港電影《幻愛》更贏走最佳改編劇本。

《幻愛》由曾俊榮、周冠榮編導。（影片擷圖）

獎項由曾俊榮代表領獎，他在台上講到：「謝謝金馬評審。香港電影現在很艱難，你們都願意投資，真的很難得。感謝男女主角劉俊謙、蔡思韵，你們演得太棒了，沒有你們這個劇本其實不行的。謝謝所有對劇本曾經給過意見的朋友，包括一些有精神病患的康復者、心理學家、社工等等。」

《幻愛》贏走金馬獎最佳改編劇本。（《幻愛》影片截圖）

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及後曾俊榮更提到自己去到一間戲院做分享，他講到：「遇上一位從香港到台灣讀書的年輕人，特意前來支持，而且看了《幻愛》4次，他身上帶了一個牌子，上面寫了八個字，這八個字提醒了我在這段時間，不少香港年輕人跟他一樣，心裏有著很大的傷痛，《幻愛》在這段時間好像成為他們的安慰劑，陪伴他們度過那段黑暗的一個朋友。雖然我們可能在這刻改變一些殘酷的現實，但是我們還可以保留心中幻想的那份愛跟真。謝謝天父、謝謝台灣，香港加油！」