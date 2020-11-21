金馬獎2020｜《幻愛》奪改編劇本　曾俊榮︰電影成了年輕人安慰劑

電影
撰文：
最後更新日期：

第57屆金馬獎今日（21日）舉行，目前已頒發多個獎項，當中香港代表都奪得不少獎項，如最佳劇情短片為《夜更》，逆權電影《迷航》獲得最佳紀錄片，香港電影《幻愛》更贏走最佳改編劇本。

《幻愛》由曾俊榮、周冠榮編導。（影片擷圖）

獎項由曾俊榮代表領獎，他在台上講到：「謝謝金馬評審。香港電影現在很艱難，你們都願意投資，真的很難得。感謝男女主角劉俊謙、蔡思韵，你們演得太棒了，沒有你們這個劇本其實不行的。謝謝所有對劇本曾經給過意見的朋友，包括一些有精神病患的康復者、心理學家、社工等等。」

《幻愛》贏走金馬獎最佳改編劇本。（《幻愛》影片截圖）

+12
+12
+12

及後曾俊榮更提到自己去到一間戲院做分享，他講到：「遇上一位從香港到台灣讀書的年輕人，特意前來支持，而且看了《幻愛》4次，他身上帶了一個牌子，上面寫了八個字，這八個字提醒了我在這段時間，不少香港年輕人跟他一樣，心裏有著很大的傷痛，《幻愛》在這段時間好像成為他們的安慰劑，陪伴他們度過那段黑暗的一個朋友。雖然我們可能在這刻改變一些殘酷的現實，但是我們還可以保留心中幻想的那份愛跟真。謝謝天父、謝謝台灣，香港加油！」

+2
+2
+2
金馬獎2020｜配上《胭脂扣》音樂　悼念已故電影人陳木勝譚炳文
金馬獎2020｜香港《夜更》勇奪最佳劇情短片　最佳紀錄片《迷航》
金馬獎2020｜紅地氈白靈最搶鏡　超長裙襬寫上︰愛LOVE和平
金馬獎2020｜賽果即時更新　 《幻愛》獲最佳改編劇本獎
金馬獎2020｜郭書瑤性感行紅地氈　Kiwebaby走光激戰火辣白靈
【金馬獎2020】港片挺進金馬　四部長片重新定義「香港印象」
【金馬獎2020】五位新導演入圍者聊電影　冀環境百花齊放
金馬獎2020｜林家棟《手捲煙》首戰影帝　導演陳健朗︰劇本要磨合
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。