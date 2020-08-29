《幻愛》重新上映衝破900萬　劉俊謙蔡思韵排戲崩潰場口爆喊唔停

昨日（28日）戲院終於解封重開，不少影迷都紛紛去到戲院睇戲，而當日上映電影除了有大熱《屍殺半島》外，更有「高先三寶」：《金都》、《叔．叔》和《幻愛》，當中愛情片《幻愛》截至下午4點累積票房已衝破900萬，截至下午6點，單日票房更突破21萬，《幻愛》重新上映後成績依然亮眼！

《幻愛》於28日重新上映後成績依然亮眼！（影片擷圖）

曾任前財政司司長政治助理的香港傳媒人羅永聰力推《幻愛》 ：「戲裏面嘅人同地方，都靚到有啲超現實，提醒我，其實香港真係幾靚。今時今日社會紛亂，但無論香港變成點，有好嘅港產片，呢個地方依然繼續可愛。衷心多謝《幻愛》團隊。」

導演周冠威感謝觀眾 ：「《幻愛》今日票房很好，繼續得到觀眾愛戴，十分感謝，希望戲院不要因為疫情再次關閉。雖然不知道還有多少日子可以放映，有多一天就感恩多一天！重新上映，一個新的開始，我很珍惜今日！」

蔡思韵提醒大家要注意防疫去戲院睇《幻愛》。（影片擷圖）

蔡思韵表示：「收到呢個消息真係好開心，畢竟係上個月關咗戲院咁耐，對成個幻愛團隊都係一個打擊。戲院停業呢段期間，見到好多觀眾都用自己方式支持幻愛，例如二次創作，cover（翻唱）首歌，亦收到好多comment（意見／留言）同feedback（迴響），影評或者感想。見到咁多人討論支持一套本地製作係好感動。見到今日戲院開翻有咁好成績，係好感恩一件事，希望觀眾繼續支持《幻愛》，但唔好忘記注重個人衛生，注意防疫去戲院睇《幻愛》，重新回味呢套戲。」

電影公司日前公布劉俊謙跟蔡思韵絕密排戲片段，更有公開蔡思韵崩潰場口。（影片擷圖）

《幻愛》再度上映，電影公司再推出全新宣傳片谷戲迷入場，內容為兩位主角劉俊謙和蔡思韵排戲的絕密片段。原來《幻愛》是港產片中少有預先排戲的電影，十分認真。二人在排練一幕葉嵐（蔡思韵 飾）的崩潰場口，在排戲階段二人已經火花四濺，亦表現得十分專業。排練片段中，蔡思韵表示：「排戲其實有很大的幫助」，因為可以幫助辨別所需要的和不需要的，到了真正拍攝時就準確很多。有網民留言：「劉俊謙蔡思韵排戲都敢（咁）sweet」，亦有網民表示會再度入戲院支持：「準備再入場支持！」