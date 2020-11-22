《幻愛》奪金馬獎最佳改編劇本　劉俊謙著重團隊獎：我覺得好開心

第17屆《香港亞洲電影節HKAFF》今日（22日）舉行閉幕典禮及頒獎典禮，而今屆閉幕電影是由趙善恆執導，及由周國賢主演的《一秒拳王》。身為電影節大使的劉俊謙也有到場。雖然他失落金馬獎最佳新人獎，但由他主演的《幻愛》則奪得最佳改編劇本獎，他坦言團隊獲獎更為重要：「我覺得好開心！」

劉俊謙身為今屆亞洲電影節大使，他當然現身電影節的閉幕典禮及頒獎典禮。（王誦賢 攝）

身為亞洲電影節大使的劉俊謙今日（22日）現身支持電影節的閉幕典禮，他接受《香港01》訪問時，再次談到剛舉行的第57屆金馬獎。雖然劉俊謙並能出席金馬獎，但他表示全程都有看直播，得知《幻愛》奪得最佳改編劇本獎他都與有榮焉：「我覺得好開心，因為導演和編劇花了好多年創作這劇本，這是對故事的肯定。」

之後他又談到與金馬獎最佳新人獎擦身而過的感受：「其實我不覺得我失落新人獎好失望，因為這是團隊的獎項（最佳改編劇本獎），所以我都覺得好開心。」

劉俊謙在出席亞洲電影節閉幕典禮時，他再次談到《幻愛》奪得金馬獎最佳改編劇本獎的感受。（王誦賢 攝）

及後談到編劇之一的曾俊榮在致謝詞時談到與到戲院與觀眾做分享的經歷，多次出席謝票的劉俊謙也再次分享他的難忘經歷：「每一次去謝票時，我未見過這狀況，他們好想見到我們、好想跟我們聊天，有一種好感激的感覺。」他提到曾經有一位女子在分享途中激動落淚：「當時她說《幻愛》救贖了她，因為戲中有部分經歷跟她的非常相似，可以療癒她。」可見《幻愛》能讓觀眾面對他們以前不敢面對的情感問題，也難怪劉俊謙坦然「這些經歷比獲獎更加重要」。

除此之外，在第17屆《香港亞洲電影節HKAFF》閉幕禮上，除了是《一秒拳王》的首度放映外，大會更即場頒發「亞洲新導演獎」，結果由《讓我們走下去》的韓國導演尹丹菲憑所奪得。

《一秒拳王》是今屆香港亞洲電影節的閉幕電影。（王誦賢 攝）