歌詞文學｜古有出師表13次提先帝　今有巴士通告3次提軒仔

古有諸葛亮寫表勸勉後主，提「先帝」凡13次；今有巴士PR寫通告3次引用張敬軒歌詞，歌詞迷如我，讀後果真「如海嘯衝擊我」。 文：森恩

學生時代作文寫記敘抒情文，朱自清上身，最有信心；最難寫的就是實用文，呆足半天都借不到東風。

踏進職場深感行政文字枯燥，近日張敬軒開個唱，巴士公司提供特別服務，寫了一則「有聲」通告，活用歌詞的神級層次「像龍捲風吹過 怎可對抗這吸引」，公共交通工具服務文字當中，可說是前所未見。

好趁軒仔演唱會歌聲繞樑，在「你要走 我要追車」的散場時刻，我們不妨讀一讀這則神級實用文——

為配合《衛訊呈獻 張敬軒 ✕ 香港中樂團盛樂演唱會2020》，九巴將於二零二零年十一月二十二至二十九日期間，開辦十一條特別路線，前往九龍新界多區，這條舊路依然沒有改變。服務快捷方便，怎可對抗這吸引？各路線會於活動結束後約十五分鐘開出，乘客只須來到暢運道停車場（香港體育館綠閘對開），便找得到歸途。 KMB網站，

通告發自2020年11月21日，題目是〈九巴開辦十一條紅館演唱會特別線〉。熟知歌詞的讀者，應已讀到三句。通告引用典故如下——

這條舊路依然沒有改變 《斷點》，張敬軒曲詞，2008年作品

怎可對抗這吸引 《餘震》，潘源良詞，2006年作品

找得到歸途 《迷失表參道》，林夕詞，2007年作品。原句「找不到歸途」

用典如此，可列教科書教材了。

雖然我與巴士關公彼此生存路線各有月台，又無緣軒仔甚或千嬅姨姨的演唱會，但看到通告如此貼心關懷粉絲，彷彿看見又聽見月色正打掃黃葉在起舞喎噢噢。