裝置歌詞　再現中國風｜關於《東風破》的前世｜方文山

編按：方文山歌詞裝置藝術品，早前在台北展出，引起不少討論；11月27日至12月1日，移至香港邦瀚斯展出。展期前後，藝文版刊出方文山文章，細察詞人親述填詞脈絡與裝置藝術品的創作由來。

建築是一座城市的表情，一塊土地的記憶，也是最立體的文化符號，最具象的民族圖騰，也或者說，建築是城市的名片；傳統建築，則是城市的文化名片。那麼一座銅綠色調的機械城堡，又是誰的民族記憶？誰的文化圖騰？或者說，又是屬於誰的城市表情？! 文：方文山

暴露在戶外的機械構件，它們金屬表面上的銅綠與鐵鏽，其腐蝕跟氧化的程度與色澤，是濕度、是風雨決定的。機械構件歷經歲月打磨、風雨侵襲，所呈現出的那種頹廢與滄桑感，是恣意野生的，是無法人為的，有著一種無從速成的獨特美感。對我而言，這種野生美極其迷人。也因此，這座機械城堡，其色調，有故事潛伏在裡面；其鏽斑，則有歲月行走在其間。

機械城堡與《行書集字》

這十幾座機械城堡，其山勢結構跟擺設位置，呼應的是，北宋王希孟(1096-1119) 傳世名畫《千里江山圖》(縱51.5釐米；橫1191.5釐米) 中的第二段，以銅綠色調對應青綠山水；以立體的裝置藝術，對照傳統的絹本設色畫；其時間軸橫跨了九百多年，在這近千年的歲月中，不論朝代如何更迭，滄海如何桑田，創作者對藝術的極致追求，從未間斷，也從未改變。因為藝術創作就是在跟這個世界對話，所不同的只是，你對話的載體是什麼？是繪畫、音樂、雕塑、舞蹈或者文學，你對話的形式是什麼？是抽象、寫實、是隱喻或諷刺、是通俗化還是純藝術？

這座銅綠機械城堡的底座歌詞，是米芾（1051-1107）的《行書集字》。米芾為北宋年間的書畫家，也在朝為官，他與王希孟是同一個時代的人，被宋徽宗刻意栽培的王希孟肯定看過米芾這位前輩大師的書畫作品，但二人應該永遠沒見過面，王希孟年幼米芾45歲，等他15歲進入汴京(現開封)的翰林書畫院時，米芾早已離世4年，享壽56。此件作品將米芾的行書立體化，把原來在宣紙或拓印法帖上的平面書法，轉換成有碑石刻鑿效果的石刻文字，賦予米芾行書視覺上的新質感，一種欣賞書法的新視野。

方文山東風破裝置藝術。作品材質: 玻璃纖維，聚氯乙烯，多媒材。簽名：方文山 2020年10月創作（圖片由方文山提供）

音樂是情感的催化劑，歌詞文字因為弦律的承載，因為與音樂結合而有了生命，更成為不同族群間的社會共同記憶。《東風破》這首歌，是我首次將歌詞文字脫離音樂，轉換成當代的裝置藝術，而這轉換必須有一個媒介，或者說一種儀式感。很明顯的，這媒介就是將美學成為朝代信仰的北宋，而這儀式感指的就是將平面轉換立體。

《東風破》的「破」字，是流行於宋代樂舞形式的名稱，如「琵琶獨彈曲破」十五曲，而《東風破》這三個字，則是仿宋詞牌名的形式而取，如《破陣子》、《如夢令》、《東坡引》、《陽關曲》等。也因此，這件裝置藝術，除了原歌名是仿宋詞牌，機械山水則呼應宋代的青綠山水，歌詞文字引用宋四大家之一米芾的行書。可以說，這件作品迴盪著一股濃郁的宋代美學情懷，媚俗一點的說法是，《東風破》這件裝置藝術，它的前世來自九百多年前的北宋。

（文章原題：關於東風破的前世）

方文山近照（作者提供）

八音克諧：中國音樂藝術片羽錄

拍賣日期：12月1日

預展日期：11月27日至12月1日

地 點：香港邦瀚斯拍賣廳

地 址：香港金鐘太古廣場一座20樓