【BODW城區活動】把設計融入社區 建立文化生態圈

全球疫症，藝術與設計行業亦受影響，當中與傳統工藝有關的項目更是首當其衝。面對時代與疫情的夾擊，傳統工藝設計如何自處？與人有距離感的藝術與設計項目，又如何被帶入彷彿已被人遺忘、卻總在變化的舊社區？如何把離散的個體串連起來，並重新激活整個生態圈？

傳統工藝的守破離

因應香港及國際的經濟環境，傳統工藝常常受到衝擊，最後總是要在「改變」和「再見」中選擇，情況就如舊社區一樣。兩者雖然好像已被人遺忘，但其實同樣在變化。

香港造字者及廠二代李健明先生，他爸爸李威是一名招牌師傅，多年來與「寫字佬」李漢合作。李漢怕退休後沒人再為李威寫字，就留下了五千多個字稿。20年後，現代人已經改為使用電腦字製作招牌。而李威兒子李健明，就決定把字稿轉成電腦字型「李漢楷書」。

李健明先生（相片由主辦提供）

媒體採訪當日，主辦單位就為我們預備了一個「後疫情時代的20／20視野」的先行工作坊，請來李健明教導大家做一個「傳統招牌」模型，並在結束後帶團介紹了附近的招牌。

李健明介紹了招牌中「讀入鋪」的特性，即是字從「左到右」還是由「右到左」，很多時會取決於店舖在那邊。一來以此標示店舖位置，二來亦是為了「吉利」，但最後仍是取決於老闆覺得好不好看。

就這樣，舊社區和新科技中，都一樣繼續能看到這些「一體成型」，「亦新亦舊」的字。

作為催化劑幫助生態圈

但是，並非每個單位都有足夠力量去改變。因此，合作是必須的，但這些離散的個體又如何連繫？ 「BODW 城區活動」正是由此誕生。

作為這些活動的統籌，香港設計中心的業務發展及項目總監林美華（Sam）指，他們除了提供資金申請的援助，也做了很多的配對工作，希望各個藝術及設計單位最後能互助及協作：

我背後真正想做到的，並非這200個活動⋯⋯而是作為一個社區、設計及商業的合作推行者。 林美華

香港設計中心業務發展及項目總監林美華女士（相片由主辦提供）

當我可以找到當區的年青人、當區的資源一起去做，我希望可以建立一個個小小的生態圈⋯⋯假如有一天，沒有了 city programme，這種合作又會否就此消失呢? 這是我非常不想看到的事。 林美華

與其他的統籌合作活動有所不同，每一個單位「BODW 城區活動」也有接觸，去詢問有什麼可以幫忙，最後用該地區的人才和資源，去為該社區服務。

我們更似催化劑⋯⋯我們相信很多在地的單位想做一些事，但自己力量不夠。就如做運動減肥，說了很欠也減不到，原因就在於沒人一起跑步。我們就是跟他們一起跑步的人。 林美華