徵文比賽最後倒數｜Hong Kong's Top Story 2020

比賽分組為:

》少年組(12歲至17 歲)

》成人組(18 歲或以上)

參賽者需圍繞比賽主題「Solitude」創作英文故事。

優勝者除可贏得書券,更有機會獲英語作家許素細(Xu Xi)親身指導。

此外,優勝作品亦會被上載至港台網站(radio3.rthk.hk 及 rthk.hk/topstory2020),並於香港電台第三台播放。

截止日期︰2020年11月27日

》比賽詳情

評判簡介

許素細(Xu Xi)創作了十四本書——五部小說,八部短篇小說和散文集,一部回憶錄。她還創作了四部英文的香港寫作選集。其最新的作品是《This Fish is Fowl: Essays of Being》(美國生活系列,內布拉斯加大學出版社,發行日期:2019年3月1日)。其他近期的著作包括小說《That Man In Our Lives》(C&R, 2016年),回憶錄《Dear Hong Kong: An Elegy For A City》(企鵝出版社,2017年)和《Insignificance: Hong Kong Stories》(Signal 8, 2018年)。即將問世的作品有《The Art & Craft of Asian Stories》(布魯姆斯伯里出版公司,倫敦,2020年)。她是佛蒙特美術學院國際藝術創作碩士(MFA)項目中創意寫作和文學翻譯專業的學院聯合主任。她還是「首席作家」的創始人之一,且在藍果樹出版社擔任小說類資深編輯。作為印尼華裔美國人,她曾居住於紐約、香港和紐西蘭南島。目前,她穿梭於紐約和世界的其他地方。