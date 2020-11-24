徵文比賽最後倒數｜Hong Kong's Top Story 2020

比賽分組為：

》少年組（12歲至17 歲）

》成人組（18 歲或以上）

參賽者需圍繞比賽主題「Solitude」創作英文故事。

優勝者除可贏得書券，更有機會獲英語作家許素細（Xu Xi）親身指導。

此外，優勝作品亦會被上載至港台網站（radio3.rthk.hk 及 rthk.hk/topstory2020），並於香港電台第三台播放。

截止日期︰2020年11月27日

》比賽詳情

評判簡介

許素細（Xu Xi）創作了十四本書——五部小說，八部短篇小說和散文集，一部回憶錄。她還創作了四部英文的香港寫作選集。其最新的作品是《This Fish is Fowl: Essays of Being》（美國生活系列，內布拉斯加大學出版社，發行日期：2019年3月1日）。其他近期的著作包括小說《That Man In Our Lives》（C&R, 2016年），回憶錄《Dear Hong Kong: An Elegy For A City》（企鵝出版社，2017年）和《Insignificance: Hong Kong Stories》（Signal 8, 2018年）。即將問世的作品有《The Art & Craft of Asian Stories》（布魯姆斯伯里出版公司，倫敦，2020年）。她是佛蒙特美術學院國際藝術創作碩士（MFA）項目中創意寫作和文學翻譯專業的學院聯合主任。她還是「首席作家」的創始人之一，且在藍果樹出版社擔任小說類資深編輯。作為印尼華裔美國人，她曾居住於紐約、香港和紐西蘭南島。目前，她穿梭於紐約和世界的其他地方。