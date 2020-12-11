【藝術聖誕】留住2020一刻　慈善慢郵寄信給未來的自己

今年全球因為疫情影響，每個人的生活都發生翻天覆地的變化。時近聖誕，除了遊走大小商場展感受節日餘熱，或者也可趁著2020年的尾聲，把這一年的思緒用紙筆記錄下來，郵寄給將來的自己或親友，讓那時回看大家在2020年在想怎麼。藝術家Johnson和Gaffer，今年便在新世紀廣場合作開設慈善「時光郵箱」，讓大家透過「漫郵」留住一刻，把當下感想透過親筆文字寄給將來的收信人回味。

左起：藝術郵局《時光漫郵 Postmoment》創辦人Gaffer及Johnson。（照片由受訪者提供）

「漫郵」源自於十多年前在北京和台灣流行的「慢遞服務-未來信件」，兩位戲劇界演員戴俊笙（Johnxon）和崔家樂（Gaffer）將這服務帶來香港，在十年前創立全港首間藝術郵局《時光漫郵 Postmoment》。有別於一般郵政服務，這家「藝術郵局」為寄信人凝注當下一刻，在選定的時限向指定收信人寄出「心聲」， 讓大家可記下今天對自己的承諾。

藝術郵局早年在旺角開設實體店，現在轉至網上營運，但當年仍有不少信件，仍待到寄件

時限，最長一封長達二十年仍未寄出。信件當中亦不乏令人莞薾，情意深切的信件，Johnson表示曾遇過有孕婦來寄一封信，給幾年後自己肚內的孩子，她想讓小朋友重看媽媽當時懷著寶寶的心情。

懷孕媽媽寄信給未來兒子

二人會創辦這個服務，源於二人對文字的信念。

「大約十年前開始流行iPhone，但大家也已習慣多年用電郵或ICQ，很少人會親手用紙筆寫信給親友。」

Johnson 表示，他深信親筆書信的文字具有溫度，所蘊含的信息是電子社交媒體感受不到，每個人的字跡和寫信一刻的心情都是獨一無二。他認為慢遞服務值得推廣，呼籲大家不要只顧著用手機，鼓勵大家多寫字，於是便邀請好友Gaffer創立這服務。而Gaffer也希望藉著這個服務，鼓勵大家把停留下來的這一刻，透過書信留給將來的自己和親友。

對於兩位演員來說，書信和表演藝術十分相似，都是時間的藝術，是將那一刻呈現給觀眾。雖然書信可以透過紙張保留下來，但在閱讀是文字底下的餘韻，都是作者寫信當下的點滴情懷。

今年受疫情影響，大家在生活和社交都備受影響，一切恍如停頓下來。Johnson認為這種停頓的狀態，正好給予空間讓大家整理自己。「今年是一個機會讓大家重拾對自己來和的看法，或為自己想個計劃」，他希望這次大家可透過「藝術郵局」，讓自己思考同時，可對未來有新啟發，把這刻感受和期望留給將來的自己。

Gaffer也表示，疫情帶來的改變正好是一個試機，給大家作出新嘗試或接觸新事物，大家可透過寫信想想有怎麼說話想告訴給未來的自己，也可透過書信，把今年的負能量寫下來寄出去。

是次活動，收益將捐款至本港唯一一所註冊兒童液及癌症病人互助組織《生命小戰士會》，只要出示曾捐款該會50元或100元證明，亦可獲得1年或10年漫郵服務。

【活動詳情】 活動名稱：未來告白電話亭─慈善「時光郵箱」 地點：新城市廣場一期一樓羅馬圓形獻技場 日期：即日至1月3日

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