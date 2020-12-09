期間限定｜挑戰人腦發育極限　Joan Cornellà 來港展覽笑點與痛點

近年一度引起熱議的meme圖鼻祖級藝術家Joan Cornellà，三年前在香港引發一場又一場網上騷動，今年又帶作品來港，伙拍香港著名創意工作室AllRightsReserved與拍賣行蘇富比，給香港人一次齊齊動動腦筋的機會，猜猜藝術家在表達甚麼。

Joan Cornellà 全名Joan Cornellà Vázquez，1981年生於巴塞隆拿，當代西班牙卡通漫畫家及插畫家，以充滿黑色幽默的作品著稱。創品看似輕鬆有趣，畫中人物常派笑容；回個神來，始發現作品往往帶刺——刺中的是誰，一點也不重要；重要在於，誰覺得自己被刺中。他以流暢簡結的漫畫筆觸，穿梭各種敏感和禁忌議題。Joan Cornellà以別樹一幟的創作揭露這不安世代中的真相。

今年12月，蘇富比與香港著名創意工作室AllRightsReserved將聯合呈獻西班牙藝術家Joan Cornellà作品展售會Contemporary Showcase: My Life Is Pointless by Joan Cornellà。展售會在2020年12月15日至2021年1月29日於香港蘇富比藝術空間舉行，帶來Cornellà 48幅標誌性諷刺時弊的作品，是本港歷來最大型的Joan Cornellà展覽。

2020年12月至2021年1月，Joan Cornellà將平面的作品，再次實踐在立體物料上。今次在展覽要派的膠，為數不少，叫價亦不低。不過正如張家輝所講，你今日無，將來一定會有；各位人性觀賞員未有能力一下子買下原料為青銅與木板的藝術品，亦不妨先睇睇展覽，笑一笑，或者，哭一場。

回顧近年展覽——

「相隔三年，我很興奮再次為香港觀眾帶來具代表性的作品，以及介紹一系列結合文字及圖像元素的新作。」且聽Joan Cornellà現身說法：「有趣的是，這些超現實的黑色幽默卻似乎與現今時代互相呼應著。過往我曾多次表示希望我的作品能有自己的聲音，故此我對作品的解讀一直抱有最開放的態度，提供更多空間啟發不同的批判性思考。」正所謂，不懂你的黑色幽默，想通卻又再考倒我。

Joan Cornellà時隔三年回歸香港舉行作品展，主題My Life Is Pointless的展覽據悉是他第三場香港個展。這場活動將首度公開展出按真人大小比例製作的木板畫及銅像，以及一系列已停製的限量版版畫作品。

隔著口罩深深呼吸，在有如即興的限制政策底下，大家已經有好一段時間掩住了笑容。就當是 Joan Cornellà 來為我們打打氣吧。

Contemporary Showcase

My Life Is Pointless

By Joan Cornellà

主辦｜

展覽日期｜2020年12月15日 至 2021年1月29日（敬請預約）

展覽時間｜星期一至五：10am – 6pm；星期六：11am – 5pm

展覽地點｜金鐘太古廣場1期5樓 香港蘇富比藝術空間

（以下日子休館：2020年12月24日至2021年1 月3日，星期日，以及公眾假期）