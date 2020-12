期間限定｜挑戰人腦發育極限　Joan Cornellà 來港展覽笑點與痛點

今年12月,蘇富比與香港著名創意工作室AllRightsReserved將聯合呈獻西班牙藝術家Joan Cornellà作品展售會Contemporary Showcase: My Life Is Pointless by Joan Cornellà。展售會在2020年12月15日至2021年1月29日於香港蘇富比藝術空間舉行,帶來Cornellà 48幅標誌性諷刺時弊的作品,是本港歷來最大型的Joan Cornellà展覽。