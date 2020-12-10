智源書局│首間日本書專賣店下月結業　店主細數香港閱讀文化變遷

八九十年代，日本潮流文化風靡全港。年青一輩，很多會三五成群，或同學同行、情侶結伴，甚或獨個兒去尋寶，來尖沙咀這所書店打書釘。出升降機拐個彎，一屏尋常木門，透過門窗見到一排排圖書排得整整有齊，琳琅滿目，簇新的日本雜誌、剛剛在日本出版的漫畫、插圖精美的手工藝書籍，只要好整以暇細心選購，總能夠覓得心頭好，接收最前衛的東洋資訊。 智源書局，這所最少有七十年歷史的香港書店，是香港第一代售賣日本書籍的翹楚。在互聯網未普及的年代，大眾對東洋文化的了解，便十分有賴這所書店為香港引來最新資訊。 近日，在facebook收到一個信息，智源書局將於2021年一月結業。很多人問店長Winnie是否因為疫情影響結業？她表示，疫情只是一個導火線，時移世易，感慨紙媒的沒落，看不到這行業的未來，讓她選擇這時候為三代人的心血劃上句號。 文、攝：賴家俊

八十年代開拓販售日文書市場

圓形白邊紅心，用粗黑體寫著「智源書局（日本圖書中心）」幾個大字，設計簡潔而不失時尚，是大家光顧智源前首個映入眼簾的招牌。（賴家俊 攝）

圓形白邊紅心，用粗黑體寫著「智源書局（日本圖書中心）」幾個大字，設計簡潔而不失時尚，是大家光顧智源前首個映入眼簾的招牌。不說不知，這些新穎商標是因應當代設計潮流而用上的產物。訪問當日，書店第三代店長王思允（Winnie）拿出一卷本已封起的捲軸，緩緩打開，原來是中國著名甲骨學家、文學家兼劇作家郭沫若，為智源書局提字的招牌。

「這個招牌寫於何時何地已不可知，只知是爺爺那一代的物品。」

智源書局在香港的歷史，見證了戰後中港關係發展。書店第一代店長王承龍在上海開設智源書局，當時販售各類中文書籍和雜誌，四十年代王承龍與妻子移居香港，最初在中環威靈頓街重開書店，後來輾轉因為拆遷，於七十年代搬至尖沙咀現址。

智源書局最初在中環威靈頓街開業。（智源書局圖片）

對於爺爺的記憶，Winnie只有兒時的點點滴滴，對書店的認識很多來自小孩時的觀察和長輩所說的故事。她在多年前見過一本書局的電話簿，當時已寫是書局60周年產物，可以肯定智源至今不止七十多年歷史，但官方以祖父在香港開業的1947年為開店記錄。

左起： 智源書局第一代店長王承龍、日本出版社秘書及社長，Winnie父親王厚德。（照片由受訪者提供）

Winnie父親自學日文，曾到日本實習，八十年代香港流行日本文化，山口百惠、中森明菜、近藤真彥等明星風靡萬千青少年，日本動漫又大行其道，智源正式在他掌舵後以販售日本書籍為市場定位，並引入其他國家的美工書籍。

2005年Winnie在海外學有所成回港發展，她雖然成長於數碼年代，但仍決定繼承家族生意。

「我對這書局有情意結，我從小便在書局中穿梭，在此生活，對這兒一切都沒有違和感。我也十分著重傳承，所以希望把書店經營下去。」

智源書局第三代店長Winnie表示，關讀文化改變，讓她預見紙媒會一直步入寒冬。（賴家俊 攝）

閱讀文化轉變迎紙媒寒冬

剛甫掌舵，香港經濟便剛從沙士疫情走出，經濟日漸復蘇，但仍然經歷了金融風暴等大風大浪。這些種種，Winnie都與同事們一一捱過，為何選擇在2020年這個關口結業？很多傳媒都爭相訪問，想從中探知究竟，探問是否新冠疫情給書店帶來結業打擊？

「落實結業這決定做了很多考慮。疫情並不是主因，而是閱讀文化的轉變，疫情只是把一個本來在變化的閱讀習慣加速催化。」

疫情對香港帶來的不只是經濟上的轉變，還有生活文化的改變。Winnie表示，近年日漸感受到時代在大跳躍的轉變，實體閱讀和線上閱讀之間此消彼長的趨勢特別明顯。從前，大家只要喜歡還可以逛逛書店，但疫情下大家只能被迫留在家，數碼平台在這個當口迅速增長。

另一個讓Winnie對前景悲觀的因素，是客戶群日漸縮少。

「書店主要客戶都是三十歲以上顧客，他們愛看書，可選擇的話不太會用數碼平台閱讀。這些愛看書的讀者不喜歡追潮流，喜歡看舊東西，例如愛鋼筆的人喜歡收集鋼筆書籍。日本也出這類收藏品圖書，可是多年來改版都是大同小異，甚少新板斧。當讀者年紀愈來愈大，儲書便愈來愈少，客戶人數少了，後生一代在網上已能找到他們想要的東西。以前做論文你可能要看十本書撮合內容，現在在網上可能已有人把這十本書輯好給你了。」

這個實體書閱讀群斷層，早年日本也已見到這個危機。當時書商為了應對危機，掀起了賣書送禮品的潮流，低迷的紙媒一度來了個小陽春，銷量一度回升，但後來大家都跟風送禮品，結果又做爛市。

「現在是紙媒寒冬，我相信疫情過後經濟會回暖，但我看不到紙媒會復蘇。大家有多久沒看過一本書？香港寸金尺土，實體書又佔地方，現在又流行斷捨離，可見將來我對紙媒事業並不樂觀。」

讚嘆日本人研究深耕細作

雖然結業在即，但回首往事，書局也見證了香港近半個世紀的閱讀文化走向。日本有怎麼閱讀文化，能令日文書當年在香港大行其道？

「香港人極度容易接受新事物，當年日本流行怎麼很快在香港便會成為風潮，當年我們又是半獨家，日本流行哪個歌手、哪個組合，香港便接著流行，選書來香港並不難做。」

Winnie細數，香港早年流行日本歌手，然後是漫畫，然後開始流行日本時裝，而日本那一邊熱起古著潮，一下間日港兩地都開始流行研究舊物。她認為日文書最吸引人的地方，是他們每做一本書，不論研究怎麼都講求「極緻」。

「有次看書見日本想研究美國工人衣著，作者去到美國搜求當地人不再用，車牛仔褲的衣車，再用它們製作牛仔褲。日本人寫書做研究，對細節的要求比歐洲更嚴謹，可以如數家珍不同物品版本之間分別，能做到美學和細節並重，相信只有日本人能深耕細作到這個程度。」

對Winnie而言看書和雜誌是「一個旅程」，是一群編輯團隊一齊合作為一本書打造「旅程」。從封面設計、字體用字和排版格式，都別緻講究，讓一本書更值得收藏，這也是日本書很強調的特色。

她翻開店內案頭自家藏書，是一套日本人繪製的「九龍城寨」圖冊，書中巨細無遺研究香港九龍城寨的建築和文化。「很難想像別人研究自己的地方，比自己人更尋迷本土。」Winnie慨嘆，大家很喜歡日本手工藝創造力，很少見香港有關於創作性的東西熱起來，但這方面日本做得很成功，給人感到創意和心機。

書店結業消息甫出，便有大量有心人留言，當中不乏老顧客，Winnie十分感謝大家情意。曲終人散，穿梭於井然有序的書架中，翻過書架上雜誌，這片文山書海，結業後何去何從？

我盡量想找有心人。但愛書人也明白，對我價值連城的書，對其他人可能一文不值。 智源第三代店長Winnie

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