藝術疫轉｜直播梁天尺、劉俊謙、蔡思韵、李頊珩、黃衍仁一同午睡

原訂於西九文化區自由空間舉行之「前進進戲劇工作坊《午睡》」現場演出將改為於2021年1月9至11日（星期六至一）網上直播。

《午睡》是前進進戲劇工作坊一個很重要的創作，用往日故事回應今日香港。儘管未能作現場演出，藝術團隊仍然專注創作，希望與觀眾分享過去三個月以來的創作成果，因此推出《午睡》網上直播套票，現已公開發售。

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《午睡》為陳炳釗「香港式憂鬱」系列之一，2016年首演時榮獲香港舞台劇獎最佳劇本及IATC（HK）劇評人獎年度劇本／編劇獎。新版由2018年「香港藝術發展獎」藝術新秀獎（戲劇）得主梁天尺和兩位《幻愛》電影新星劉俊謙及蔡思韵主演。

前進進戲劇工作坊《午睡》網上直播詳情

日期及時間：

•2021年1月9日（星期六）晚上7時45分

•2021年1月10日（星期日）下午2時45分

•2021年1月11日（星期一）晚上7時45分

（演出長約3小時，包括中場休息）

門票：$350（經網上平台「art-mate」購票）包括

•一場網上直播演出連演後談

•網上限時觀賞《午睡》導演剪輯版（預計於2021年2月下旬推出）

•台前幕後應變紀錄特輯（預計於2021年2月下旬推出）

•《午睡》特別版明信片套裝乙份（只限香港）

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