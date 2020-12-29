藝術疫轉｜公眾參與人數無上限！網上展能工作坊闖新路

香港正受疫情困擾，許多支持藝術的組織，原擬實地舉辦的展覽和工作坊，都改為網上舉辦，並為社會各個範疇的家庭，提供教育與藝術的支援服務，太古基金「信望未來」就是其一，為公眾提供欣賞藝術品的平台，與香港展能藝術會合作，支持各個群體參與藝術創作，一同建立社區資本。

由他們組織及舉辦的多項活動中，See You Online 正是系列課程，他們邀請展能藝術家主持課程，在網上與群眾分享藝術創作的方法，並為各個守在家中的家庭成員，有開拓視野的機會。藉此時機，本版訪問展能藝術家梁慧雅和何秀娟，並與太古集團慈善信託基金公益事務總監陳婷婷小姐談談疫情期間如何支援社區。

梁慧雅又名小藍，自小愛文字與圖像。療癒後，她為深水埗出書，繪畫社區一帶的生活場景，結集成《深水埗之吃喝篇》，受訪時分享出書前後的繪畫內容：「病後畫的都沒有人。現在（這本書）畫的都有人，有角色；他們願意聆聽，互相陪伴。」小藍擅長寫作與繪畫插畫，其間不斷上工作坊，改進技巧。她認為，公眾對於藝術層面當然是各有所好；她希望展能藝術可以更普及化，能進入每人的生活，讓公眾理解每人背後的故事：「創作是每個人的權利和自由。」

在作品中，藝術家體現藝術技巧，公眾體會藝術家表達的思想。《深水埗之吃喝篇》被選為「藝無疆：新晉展能藝術家大匯展2010」入圍作品。今日的她，「十分感謝ADAM（香港展能藝術會）的鼓勵」，並希望可用藝術創作來陪伴更多有需要的人。在See You Online 的項目中，小藍主持「轉廢為藝術：聖誕篇」的手工課程。

何秀娟是一位講師、室內設計師，早於1970年代畢業，1980年代任大專院校設計學系講師，亦有任職多間大型公司的項目設計師（Project Designer），近年積極參與香港展能藝術會各種活動。從事業、教學到藝術創作，從指導和帶領學生，到享受藝術給自己的種種收穫。她提到自己經常參加ADAM的課程，從油畫、水彩到國畫，都希望有進境：「最近我試著用水墨crossover西洋的畫法。」

以往的室內設計訓練與今日的藝術創作都有共通點：如何從立體到平面、平面到立體，如何體現「設計元素就在大自然」的道理：「我常常跟學生說，觀看植物時，可以從植物的頂部看。」自會看到不一樣的事物特徵。今日，他常畫人像速寫，能在短時間內完成，又可與人溝通、互動。

太古集團慈善信託基金公益事務總監陳婷婷小姐

陳婷婷小姐是促成美事的重要一員，她介紹「信望未來」服務的範疇包括教育、藝術和海洋保育。除了See You Online 項目外，還有「家庭健康」範疇。今年三月起，他們與NGO合作，基於受助者需求支持大家，包括食物援助和藝術教育，亦看到網上聚會積極和正面的面向：菜姨姨網上繪本分享會，如在實地舉行，大約只能容納30人；上次在網上舉行，就有300人一同參與。

至於See You Online 讓公眾看到甚至參與藝術創作，一同做手工和畫畫。這個活動將在明天（30日）舉行，由何秀娟小姐主持工作坊。詳情可留意臉書專頁。