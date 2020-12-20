藝術疫轉｜新冠肺炎疫情下暫別理想　藝術工作者能屈能伸

在新冠肺炎疫情和限聚令下，本港多個藝術團體表演、電影製作和舞台劇被迫臨時取消或延期，業內人士面臨手停口停的困境，藝術工作者紛紛轉行。當中有演員被逼離開舞台，轉行成為全職夜更保安，更過着日夜顛倒、收入大減的拮据生活：「在夜闌人靜的時候，有時會想，為何自己會落得如斯田地。」身處夢想和現實的牽扯中，他們被迫暫別夢想，為生計奔馳。 記者｜洪卓兒 編輯｜劉靖怡 攝影｜劉靖怡

自今年初爆發新冠肺炎疫情，40歲、從事自由身演員14年的郭穎東，在農曆新年後面臨舞台劇演出、學校教班和巡迴表演突然全部取消，一下子失去所有收入來源的困境。他指出，本來每年固定擔演一個由廉政公署主辦的學校巡迴節目，但合約列明薪金以表演次數計算，由於演出因疫情而取消，無論是藝團還是個人，均無法獲得任何賠償：「我們排練的時間、服裝、佈景和道具全部都是投資，藝團前期投資已經超過十萬元，但機構根本不理會你們投入了多少。」他慨嘆，現時的合約完全側重在資方利益，藝術工作者以至藝團的議價能力近乎零，這白白浪費他們前期的籌備工作和排練的心血。

暫別演員夢 轉行做保安

雖然郭穎東成功申請政府為藝術工作者提供兩輪抗疫支援金共15,000元，但除此以外，兩個多月來「零收入」，只能靠儲蓄度日。面對復工遙遙無期，演藝學院畢業的他為解決燃眉之急，在三月報讀了僱員再培訓局提供的物業管理課程進修，為日後轉行作準備。完成課程後，他在七月投身保安行列，希望成為日後隨時加入物業管理公司的踏腳石。

郭穎東表示，在進修和準備考保安牌期間，偶爾做一些臨時工作，例如配音、小型表演，還會送外賣賺點外快。（劉靖怡攝）

即使轉了行，郭穎東依然準備隨時重返舞台，並刻意當夜更。

「我抱住一個希望，就是開學的時候，恢復戲劇課、巡迴演出、劇院重開等。重開的時候，我日間就可以馬上復工。」

然而，夜更保安工作不僅工時長、一星期要工作六天，除了難以適應日夜顛倒的生活，還要處理住客大大小小的無理要求，甚至是惡言相對，飽受住戶投訴的沉重壓力，苦不堪言。「換燈泡叫你幫忙，有蟑螂、老鼠又叫你捉，一晚打十幾二十個電話投訴冷氣機滴水，甚至用粗口問候你。」自疫情由九月起放緩，他也逐漸恢復學校戲劇教班的工作，但未有全面復工，為了生計依然繼續任職保安，有些日子甚至要在早上進行網上教班及排練，晚上又要當保安，每天睡眠時間不足兩小時。

郭穎東認為在這段日子中，真正最艱難的時刻，是突破心理關口，下決定要正式轉行的一刻：「我做演員這麼多年，是因為我除了喜歡這樣東西之外，是這一個身分帶給我的成功感。」對他而言，轉行是個屈辱的決定。他說，演員工作是高尚的專業，更是他的尊嚴，要他捨棄14年資歷頓時成為保安界的新人，而且收入只有原來的一半。他坦言，轉行不單要告別亮麗的舞台，還要委屈自己做不喜歡的事，心裏很不是滋味，只能勉勵自己「大丈夫能屈能伸」。隨着演藝工作從十月起逐步重回正軌，他在十一月正式辭去保安工作，重投演員身分。不過，疫情期間的經歷，亦令他意識到從事演藝的收入非常不穩定，已開始尋找多一條出路，例如向物業管理界發展，讓自己能繼續演員之路時，更能維持生計。

今年8月，郭穎東參加了香港中央圖書館舉辦的文學節網上直播舞台劇，期間須全程佩戴口罩出演。（受訪者提供）

郭穎東認為，今次疫情將業界多年來面對的問題展露無遺，包括政府對藝術教育、戲劇工作者待遇的保障嚴重不足，更突顯了組織工會的重要性。他指出，由於現時所有合約條文，均由主辦機構制定，沒有工會代表業界向政府和財團發聲，因此只能任由資方「大石砸死蟹」，而所有工作取消帶來的損失均由藝術工作者和劇團默默承受，業內人士的薪酬可算是毫無保障。

副導演收入大減 改當外賣員

生計嚴重受影響的還有28歲、任職副導演兩年的魏境彤。疫情下，今年本港電影製作近乎零，令他失去所有電影拍攝工作。他表示，拍攝電影是他主要的收入來源，估計全年整體收入減少近七成，由四月起接近三個月沒有收入，同樣只靠儲蓄和短期兼職維持生活。他指出，本來今年五月在內地有電影拍攝工作，但因回內地要先接受14天隔離；在隔離或拖延拍攝擋期下，最終由另外一位已經在內地完成隔離的導演補上，白白錯失珍貴的工作機會。他又提到，一份和政府合作的短片拍攝工作預計七月完成，但在限聚令下足足延誤了三個月，令他本來安排好的其他工作檔期被迫一再延期，工作計劃大失預算。

入行兩年以來，魏境彤（中間穿黑色背心者）原本平均每年有兩部、每部為期三至四個月的電影拍攝工作，不過今年一部電影也沒有。（受訪者提供）

魏境彤為了不讓父母擔心，只好向他們隱瞞自己的困境：「家人不知道我當時幾乎是完全沒有工作，（我）只好裝作沒有事情發生。」每當母親問起工作的情況，他都會用善意的謊言含糊帶過，基於自尊心及不想讓家人擔心，他甚至不願意減少家用的數目。眼見儲蓄不斷減少，他由六月開始，從事不同種類的臨時工作，包括送貨員、打字員，後來主要依賴做網上外送平台的外賣員維生，更試過連續一個月，每天送外賣超過12小時，收入卻只有原來的四分之一。

即使被迫暫時轉行，魏境彤依然樂觀面對困境，更視送外賣為一種嶄新的生活體驗，接觸各行各業的人，例如他曾經送外賣到一家棺材店，在和老闆的交談中，學習不同種類的殮葬儀式，這些獨特的經歷反而激發起他的創作靈感。被迫暫時轉行不止魏境彤，他憶述一次送外賣的時候，巧遇同為電影從業員的舊朋友，才發現原來這段日子大家都沒有工作，對方也是當外賣員維生。

魏境彤表示，沒有申請政府在疫情下的資助，因為計畫要求申請者需有三部已經上畫的電影，但他過往拍攝的電影尚未上映，故不符合申請資格。（劉靖怡攝）

收入大減，他減少外出用膳等非必要的支出，更一改平日常到電影院看電影的習慣，限制自己一個月只能看一次。每次看着電影院外的海報，內心卻是十分唏噓：

「這部戲剛剛上映，但是幕後一班工作人員現在卻面臨失業工作量又不穩定，為甚麼還有一班人那麼熱愛這個工作？是愛還是責任？這絕對是愛。」

他表示由十月起，電視劇、廣告短片等拍攝工作已經重回軌道，目前副導演的工作已恢復超過五成，他也放下外賣員的工作，重投電影業。

魏境彤相信，疫情在短期內難以結束，電影從業員只能被迫暫時轉行自救。他坦言，政府對電影業支援不足是一直以來的根本性問題。疫情下電影票房持續低迷，他認為本土電影業必須轉型才能另覓出路，可以考慮改為網上播放模式，或與網上串流平台合作。

藝文界支援計劃門欖高成效低 工作者難受惠

2020年7月下旬，香港舞台藝術從業員工會向383名會員進行了一項「有關受疫情影響及抗疫援助成效」的問卷調查，結果顯示接近四成人沒有獲得政府任何補助。工會理事兼藝發局委員胡俊謙批評，計畫審批的時間長，而且審核資格過嚴，例如私人教班被排除於計畫之外，許多藝術工作者無法受惠。

他認為，由於舞台業界的工種五花八門，許多藝術項目均被排除於計畫之外，令很多人無法申請任何資助。故此，工會目前正在討論向政府爭取調低申請門檻，建議申請可交由藝發局的民選委員和顧問，逐一審批每個個案是否符合資格，而非單單跟隨現時設下的界線。

胡俊謙形容，今次疫情對舞台藝術界帶來「滅頂式」的影響，表演場館因而長時間關閉，許多演出被迫取消或延期，導致業界在前期的準備工作，如表演者的排練、舞台設計等全部都功虧一簣，業界前景更因隨時受關場等不確定性影響而變得不明朗。胡更指，疫情更造成人才流失：

「有些人轉了行，未必會重返舞台藝術界，整個行業的發展一次倒退不知多少年。」

同時，有不少藝團選擇暫時結束經營，令他十分憂慮即使疫情過去，他們未必願意在藝術發展上再重投資源，難以預計疫情過後，行業需多長時間才能復甦。

胡俊謙認為，由於疫情反覆，業界難以在短期內完全復甦，工會希望為會員爭取每月固定金額的持續性資助。（劉靖怡攝）

【本文獲香港中文大學新聞與傳播學院實習刊物《大學線》授權轉載，原文：疫情下暫別理想 藝術工作者能屈能伸】