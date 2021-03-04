藝術疫轉｜日本舞者受社交距離啟發　開拓偷窺形式實驗劇場惹爭議

撰文： 森恩 最後更新日期： 2021-03-04 00:00

全球疫情肆虐，多個表演項目無限期取消，表演藝術工作者面臨各式困境。日本有個舞者，則開發一個新的劇場形式——

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在一座圓形舞台外圍封木板，在木板上留一個信箱孔洞大小的縫隙與細洞，觀眾坐在舞台圍板外，各有一個獨立空間。觀眾就經這個洞孔設計，像偷窺一樣看舞台上的演出，近日獲各媒體關注。

淺井信好｜出生於1983年名古屋，現為藝團「Dance House黃金4422」總監（圖片來源：Nobuyoshi Asai@Facebook）

著名舞者淺井信好，是窺視室劇場形式的開發者。他在受訪時分享理念——這種觀賞形式限制著觀眾的視野，觀眾未能一時間看見整個舞台，便會在自己所屬的座位範圍，尋找另一孔洞繼續觀賞。「這座舞台共有三十道門包圍著。在三十個（木板相間的）獨立空間，這三十人需要透過兩個洞孔去觀賞。」淺井信好說，因應疫情，他們經常思考，到底要做些甚麼才可在這個時期表演。於是，他們就想到運用「社交距離」融入劇場設計。

淺井信好十分清楚，這種形式容易令人聯想舊時日本曾流行一時的「窺視室」，不過他相信，正如疫情「社交距離」給人的負面感覺，這個劇場方式將會令人改觀。

外媒報道不久，有網民留言指這的確令人有太多負面聯想，直指這是嘔心的偷竊行為，好像要把偷竊行為正當化，亦有人認為這種形式是當前藝術表演困境的出路，觀眾在觀看形式上，因障礙物而更用心觀賞和思考。

不知道香港藝術工作者和觀眾，會不會接受這種形式？

（綜合報道）