泰國隱世藝術聖地考艾藝術森林　大自然中近距離感受神性巨型雕塑

【泰國/藝術/雕塑/裝置】近日打開社交媒體，常看到一張僧侶在森林中行走於Louise Bourgeois巨型蜘蛛雕塑之下的圖片，詭秘之餘又有一絲禪意，讓人印象深刻。一查之下，原來是泰國新開幕的考艾藝術森林（Khao Yai Art Forest），距離曼谷僅三小時車程，位於泰國首座國家公園之內，佔地210英畝，遍佈專為此地創作之當代藝術作品。



Louise Bourgeois巨型作品《Maman》（khaoyai_art_forest/IG）

考艾藝術森林名稱「SilaPaa」源自泰語「Silapa」（藝術）與「Paa」（森林），核心理念是希望在自然環境中推動藝術創新，並通過藝術治愈土地與心靈。那麼，這麼大一片座森林，要從哪裡逛起？以下將介紹考艾藝術森林中的五大亮點，帶領大家深入感受此處獨特魅力。

Louise Bourgeois巨型蜘蛛雕塑 《Maman》

首先，當然是要介紹上文提到的法裔美國藝術家Louise Bourgeois巨型作品——《Maman》蜘蛛雕塑。這是她代表系列中其中一件，高達30英尺，也是是考艾藝術森林中最引人注目的裝置之一。這件雕塑以藝術家母親為靈感，她是一位織工與掛毯修復師，Bourgeois形容她「像蜘蛛一樣深思熟慮、聰明、有耐心且不可或缺」。

蜘蛛夜以繼日織網，對藝術家來說或許是安全感來源，柔軟絲線成為母親溫暖的懷抱。而在綠意環繞中，這同樣是一種母性象徵，正如蜘蛛不斷修補它的網，我們同樣必須重新編織與自然母親之間關係。

中谷芙二子霧氣雕塑《Fog Forest》

中谷芙二子霧氣雕塑《Fog Forest》（khaoyai_art_forest/IG）

日本藝術家中谷芙二子（Fujiko Nakaya）以其霧氣雕塑聞名，此前我們介紹過她為坂本龍一東京特展所創作之裝置作品，而這次她為考艾藝術森林的《Fog Forest》佔地甚廣，十分夢幻。裝置每天啟動三次，每次20分鐘，啟動時數百根水管噴出濃密水霧，將整片森林籠罩在一片朦朧之中。

霧氣沿著翠綠草坡滑下，或隨風飄散，創造出一件不斷變化無形雕塑。遊客可以從遠處凝視這片霧海，也可以漫步其中，感受水霧在皮膚上留下的細微水滴。藝術家以水霧短暫存在來探討時間、自然與人類感知之間關係，亦作為一種感官體驗，挑戰觀眾對可見之物和不可見之物的認知。

中谷芙二子霧氣雕塑《Fog Forest》（khaoyai_art_forest/IG）

作品由北川原淳建築事務所（Atsushi Kitagawara Architects）與 中谷芙二子合作設計，結合建築、藝術與科技。這件霧氣雕塑所用的水完全來自大氣水生成器，將氧氣中濕度轉化為過濾水，再成為水霧。

Elmgreen & Dragset森林酒吧《K-BAR》

Elmgreen & Dragset森林酒吧《K-BAR》（khaoyai_art_forest/IG）

不知道大家有沒有看過Prada在美國德州沙漠中打造的藝術裝置《Prada Marfa》？作品仿製Prada門店，內部則隨時間日漸腐朽、無人修繕，多年來吸引如Beyoncé等不少名人打卡拍照。其實這是丹麥藝術家雙人組Elmgreen & Dragset作品，而這次他們也為考艾藝術森林創作裝置，名為《K-BAR》。

Elmgreen & Dragset森林酒吧《K-BAR》（khaoyai_art_forest/IG）

顧名思義，這是一座隱藏在森林中的現代化酒吧，僅容納六人。其實作品是對已故德國藝術家Martin Kippenberge致敬，對照了其1996年畫作《無題》。K-BAR只在每月第二個星期六傍晚至深夜開放，藝術家更與當地調酒師合作，開發特製雞尾酒菜單，有興趣讀者就要算好時間前往。

Ubatsat佛塔碎片《Pilgrimage to Eternity》

Ubatsat佛塔碎片《Pilgrimage to Eternity》（khaoyai_art_forest/IG）

接下來這件作品《Pilgrimage to Eternity》宗教意味則更為濃厚，是泰國藝術家Ubatsat一組散佈在考艾藝術森林中的佛塔碎片雕塑。這些碎片由考艾森林土壤製成，直接放置在地面上，等待自然逐漸將其覆蓋。

Ubatsat佛塔碎片《Pilgrimage to Eternity》（khaoyai_art_forest/IG）

Ubatsat以佛教「輪迴」概念為靈感，探討了生命、死亡與自然循環，向世界提問：10年後，這些佛塔碎片還會被視為藝術品嗎？還是它們將成為自然的一部分？不僅挑戰藝術定義，還提醒我們，人類所創造物件最終將回歸自然。

Francesco Arena巨石雕塑《GOD》

Francesco Arena巨石雕塑《GOD》（khaoyai_art_forest/IG）

最後想介紹的同樣是雕塑作品，意大利藝術家Francesco Arena垂直排列兩塊巨大棕色石塊，並把底座抬高，象徵著神聖與人類區別。 作品與周圍樹木與草地形成鮮明對比，通過簡單而有力形式引發觀眾對神性與人性的思考，提醒我們神靈雖然形似人類，卻存在於另一個維度，在森林中觀賞，別有一番禪意。

【參觀資訊】

名稱：Khao Yai Art Forest

地點：Pong Ta Long, Pak Chong District, Nakhon Ratchasima

開放時間：每週四至週日 9:30-17:00（最晚入場16:00）

