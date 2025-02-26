《看我今天怎麼說》分享會　編劇思言細說與聾人緣分｜何故專欄

2025年2月22日，今天我，在這個特別的日子，應邀擔任「愛生命電影節」《看我今天怎麼說》映後分享會的主持，分享嘉賓是電影的編劇之一：思言。



《看我今天怎麼說》（電影劇照）

分享會正式開始前，我們先恭喜《看我今天怎麼說》在去年第61屆台灣金馬獎獲得三項提名：最佳男主角（游學修）、最佳女主角（鍾雪瑩）、以及最佳音效（鄧學麟、關惠心），最終由鍾雪瑩勇奪影后殊榮，而在早前公佈第43屆香港電影金像獎的入圍名單中，《看我今天怎麼說》囊括了七項提名，包括：最佳電影、最佳導演（黃修平）、最佳編劇（思言、黃修平、千春、何康）、最佳男主角（游學修）、最佳女主角（鍾雪瑩）、最佳音響效果（鄧學麟、關惠心）、最佳原創電影歌曲（《What If》，作曲：戴偉；填詞：鍾說；主唱：陳蕾）、以及最佳新演員（吳祉昊）。

《看我今天怎麼說》電影編劇之一思言與筆者出席映後分享會（圖片來源：筆者）

在全場觀眾的掌聲鼓勵下，思言娓娓道來她為什麼會對手語有興趣，並且創作出一個以手語為主題的故事，原來要由他大學時代到墨西哥交流說起……

當年她在墨西哥北部的蒙特雷科技大學（The Monterrey Institute of Technology and Higher Education）交流時，某次放假旅遊，竟然偶遇了一位從德國來到墨西哥南部的村莊服侍殘障者的義工，她深受感動，覺得很有意義，開始思考自己可以做什麼？為此她決定停學半年，照顧這些有需要的殘障者，這正是思言接觸手語的契機。

《看我今天怎麼說》（電影劇照）

思言當時服務的非牟利復康機構，不只是有聽障患者，還有視障、智障、身體殘障等，雖然她當時的西班牙語僅僅是初學程度，反而有助她跟聽障患者用手語溝通，這些聽障患者教導了思言簡單的手語，而她亦在當時得到她的聾人名字，就是結合了她的英文名「Anna」的「A」，以及她的特徵：比一般羅西哥人較細小的眼睛。

某日，思言遇見一位從城市到村莊當義工的聾人，驚訝他打手語打得「好型！好厲害！」就像電影裡由游學修飾演的子信，這位「大佬」詢問思言香港聾人的情況，但她其實不清楚，故此，當她返回香港後，就開始關注本地的聾人。這是2008年。

《看我今天怎麼說》（電影劇照）

思言加深了對聾人和手語的了解後，就萌生起創作以聾人為主角的故事，她為此報讀了編劇課程，本片導演黃修平也是當時的導師之一，但當時黃修平對她未有留下深刻的印象。其後在2016年，本片監製之一何康籌備「不一樣的禮物」電影計劃，希望讓觀眾了解跟我們𣎴一樣的朋友，彼此尊重，互相欣賞，故此收集盲人、聾人、殘障人士的故事，思言知道後立即召集聾人朋友，看看有什麼好故事，她就從有聾人拳手為了比賽而拒絕植入人工耳蝸的真人真事得到靈感，改為主角喜歡潛水的《海底私語》，並且成功入選三個故事之一，另外兩個故事，分別是《觸得到的天空》和《山守記》。

「不一樣的禮物」先入選2018年上海電影節的電影創投，其後在2020年入選金馬影展的創投項目，然而，原先電影中的三個章節卻重新發展，黃修平很喜歡《海底私語》，打算製作成為長片，當年名為《85分貝》，故事簡介：「三位角色分別為：子信活用手語，以聾為榮；素恩努力讀唇和發音，志做正常人；Alan則樂於逢源兩者之間……」這正是《看我今天怎麼說》的前身。當年金馬創投共有200件電影企劃報名，《85分貝》乃是27件入選項目裡其中一部香港作品，黃修平的《狂舞派3》則是該屆金馬影展的閉幕電影。

《看我今天怎麼說》（電影劇照）

與此同時，思言剛剛推出了新書《看我今天怎麼說——故事的故事》，由她親自撰寫電影故事背後的故事，深度訪談超過40位戲裡戲外、台前幕後人員，梳理現實和電影創作中所交織的脈絡，細說故事創作歷經多年的起承轉合，大家如果對《看我今天怎麼說》有興趣，絕對不可以錯過這些「故事的故事」。

分享會後，不少觀眾仍意猶未盡，繼續跟思言在戲院場外交談、簽名、拍照留念，《看我今天怎麼說》戲內戲外的故事，都感動了大家。簡單一句，因為思言的愛心，以及跟聾人的緣分，成就了《看我今天怎麼說》這套源自真人真事、真摯感人的作品。

思言與筆者合照（圖片來源：筆者）

是次分享會圓滿結束，祝願《看我今天怎麼說》票房節節上升，並且在今屆金像獎有好成績！思言和她訪談的朋友們，一起努力！加油！

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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