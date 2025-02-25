電影配樂大師Hans Zimmer五月來港！現場聽潛行凶間沙丘瀚戰音樂

【電影配樂/Hans Zimmer/音樂】如果你是《蝙蝠俠：黑夜之神》忠實粉絲，或是曾被《星際啟示錄》音樂深深打動，那麼這場音樂會絕對不容錯過。



電影配樂大師Hans Zimmer將攜19人樂隊「The Disruptive Collective」、管弦樂團以及合唱團，把其經典配樂作品重新編排，於五月舉辦「Hans Zimmer Live」音樂會香港站。演出門票今早已經開售，有興趣樂迷就要盡早撲飛了！



電影配樂大師Hans Zimmer（Hans Zimmer Live官網圖片）

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對於電影愛好者來說，Hans Zimmer名字幾乎與各大影史經典畫上等號，他曾為超過500部電影、電視劇和遊戲配樂，職業生涯中獲獎無數，包括兩座奧斯卡獎、三座金球獎、五座格林美獎、一座美國音樂獎以及一座東尼獎，代表作涵蓋《潛行凶間》、《星際啟示錄》、《鄧寇克大行動》、《獅子王》、《007：生死有時》、《沙丘瀚戰》以及《壯志凌雲：獨行俠》配樂等。

Hans Zimmer擅長將電子音樂與管弦樂結合，創造出強烈視聽衝擊力，其作品不僅僅是背景音樂，更成為電影敘事重要部分，例如在《潛行凶間》中，他以其標誌性「BRAAAM」聲效為基礎，使用了厚重銅管樂和低音震撼音效，帶來一種沉浸式夢境感。

在《蝙蝠俠：黑夜之神》中，他與James Newton Howard合作，運用尖銳音效和不對稱節奏，刻劃了蝙蝠俠與小丑之間的矛盾與對立。

而他在《星際啟示錄》中，則使用管風琴和極簡主義旋律，為這部科幻巨作注入深邃情感和哲思，成為許多影迷心目中最動人配樂之一。

這次「Hans Zimmer Live」音樂會香港站表演時長超過三小時，特別設計了多首「組曲」，將Hans Zimmer最具代表性作品串聯起來，演繹《帝國驕雄》《加勒比海盜》《蝙蝠俠：黑夜之神》《星際啟示錄》《獅子王》《被奪走的12年》《神奇女俠》《功夫熊貓》以及《沙丘瀚戰2》等電影音樂。演出此前已在北美以及歐洲多地巡演，Hans Zimmer也推出過與音樂會同名現場大碟，各位樂迷不妨在「朝聖」先提前預習。

「Hans Zimmer Live」官方海報

【演出詳情】

名稱：HANS ZIMMER LIVE - 香港站

地點：AsiaWorld-Arena, 亞洲國際博覽館

日期：2025年 5月 14日 (星期三) 下午7時30分

