野木BL漫改編初挑戰！異色風情《唱K吧！黑道之哥》｜湯禎兆專欄
撰文：湯禎兆
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繼續野木。
２４年是野木的豐收年，不過最少人談論的，我相信會是她改編自和山山的《唱K吧，黑幫大哥》（編按：港譯《唱K吧！黑道之哥》）——一齣充滿異色風情的ＢＬ作品，而且綾野剛也令人耳目一新。
文：湯禎兆｜原題：野木的BL改編作
情節為黑道大哥狂兒向中學合唱團優才生聰實拜師的瘋狂物語，兩人由天馬行空的牽連，到後者逐漸對狂兒出現深情的記掛，後來發展成異色的青春奏歌。當然電影版一切不可太明顯，始終ＢＬ仍非可全民共識登堂入室的元素，所以最終以狂兒忽然離開收結。其實在漫畫中，狂兒於三年後於機場再遇聰實，早已暗示一切還有後續。往後和山山更寫下續篇，兩人在東京重聚，《去家庭餐廳吧。》正好交代之後的發展。
野木當然有改編漫畫暢銷作的往跡，電影上早已有河原和音的《俺物語！》（１５）及花澤健吾的《請叫我英雄》（１６），不過最成功的肯定是日劇改編海野綱彌的《逃避雖可恥但有用》（１６），只是印象中針對ＢＬ而發，似乎乃初次嘗試。由衷而言，也好像未能進入當中的語調氛圍中，此所以《唱K吧，黑幫大哥》的改編的確有些可惜，希望下次和山山有更好的歸宿（最近她的人氣不斷冒升呢！）
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