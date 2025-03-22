藝術三月展覽合集第一彈！蘇富比大師雕塑展、玩味群展大鬧Office

【藝術三月/展覽】又是一年藝術月，香港再次成為全球藝術愛好者朝聖之地。除了Art Basel、ArtCentral以及畢加索大展，全城畫廊、拍賣行與藝術館紛紛推出精彩展覽迎接盛事。展覽之多無法一口氣囊括，這次我們精選7個已經開展的展覽作為第一彈，從古典雕塑、玩味群展到前衛裝置，帶你在這個週末感受一場藝術盛宴。



蘇富比旗艦藝廊由3月15日至27日舉行「Corpus —— 身・物・三千年」，一場包羅古今創作的雕塑展覽。（蘇富比）

蘇富比展覽：一口氣看達利、馬格列特作品

名稱：Corpus——身・物・三千年

地點：蘇富比旗艦藝廊（中環干諾道中8號置地遮打）

日期：即日起至2025年3月27日



今年藝術月期間，蘇富比推出「Corpus——身・物・三千年」展覽，以跨越三千年雕塑探索人體與物體在藝術中多重表現。展覽匯聚50件來自不同時代與文化作品，從古埃及、羅馬帝國、中國、非洲到高棉帝國，展現藝術家對人體美學深刻詮釋。

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焦點作品包括阿爾伯托・賈柯梅蒂（Alberto Giacometti）經典雕塑，以及當代藝術家HumaBhabha和貝林德・德・布魯克爾（Berlinde DeBruyckere）前衛創作。展覽中還能欣賞達利取材維納斯女神的雕塑《Venusde Milo with drawers》，以及馬格列特呼應身體主題的《Torse nu dans les nuages》。作品不僅探討美、愛、生與死等永恆主題，更揭示藝術家如何從古代文化中汲取靈感，創造現代藝術語言。

與此同時，蘇富比還將舉辦當代藝術拍賣預展，展出畢加索、雷諾瓦、夏加爾和草間彌生等大師作品。其中，畢加索靜物畫以其罕見沙與油畫媒材引人注目，而雷諾瓦的裸體畫則展現印象派大師對人體美獨特詮釋。

390萬顆水晶手工縫製出太陽系

「ArtisTree Selects:The Jewel System」展覽（Artistree）

名稱：ArtisTree Selects:The Jewel System

地點：ArtisTree及太古坊二座

日期：即日至2025年4月27日



Sara Shakeel以其水晶寶石編織的數碼藝術聞名，這次她將虛擬概念轉化為實體藝術裝置。展覽焦點作品《The Jewel System》與《Genesis in Jewels》結合傳統刺繡工藝與現代科技，以超過390萬顆水晶手工縫製出太陽系。Shakeel創作靈感來自南亞文化背景與個人回憶，透過水晶寶石編織出充滿幻想與詩意故事，邀請觀眾進入超現實夢幻世界。

巴黎奧運雕塑空運到港

「Beauty and Gesture美與姿態」（Pacific Place）

名稱：Beauty and Gesture美與姿態

地點：星街小區

日期：即日至2025年4月6日



法國藝術家洛朗・佩博斯（Laurent Perbos）在巴黎奧運期間於法國國民議會波旁宮台階上展出的作品「Beauty and Gesture美與姿態」，現已空降香港。這組作品以經典雕塑「斷臂維納斯」為靈感，賦予維納斯象徵奧運項目運動器材，如籃球、拳擊手套和標槍。這些色彩繽紛的雕塑以環保亞克力製成，展現奧林匹克精神中自由、平等與博愛。

台灣雕塑大師李光裕香港個展

李光裕作品（asia society）

名稱：李光裕—雕塑虛空｜亞洲協會香港中心X李光裕

地點：亞洲協會香港中心（香港金鐘正義道九號）

日期：即日至2025年12月14日



台灣雕塑家李光裕以其獨特「鏤空」技法聞名，作品深受佛學「空、有」概念影響。今年李光裕首次在香港展出，呈現2008年以來多件雕塑作品。

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李光裕創作靈感來自對自然的熱愛與生活觀察。他在台北汐止「秘密花園」中，每天從植物與大自然汲取靈感，轉化為雕塑作品。這種與自然共生關係，使其作品充滿生命力與靈動感。其作品融合東方哲學與西方立體主義，展現物我兩忘美學境界。這次展覽焦點作品包括《鳳凰》與《神龜》，不僅展現藝術家對自然與生命深刻理解，更邀請觀眾在虛實之間感受時間的流動。

打工仔大鬧辦公室！

「標題：緊急」展覽（攝：梁嘉欣）

名稱：標題：緊急

地點：中環亞畢諾道3號環貿中心15樓

日期：即日至2025年4月6日



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展覽名稱「標題：緊急」靈感來自日常辦公中電郵標題。樣衰畫廊邀請五位香港藝術家改造辦公室場景，每個辦公方格都有不同巧思：懸掛便利貼、上班下棋、內衣與拳擊手套出現在工位，抬頭畫作則是看「鹹書」的前港督砵甸乍。老闆房間同樣「不務正業」，桌上擺放李嘉誠P圖合照、蛇年運程書與撲克牌。

場地內還放置與工作相關的藝術品，如描繪怪物在香港打工的畫作，或細說辦公室人物關係的介紹圖。展覽以幽默方式探討社會不公與權力結構，焦點作品包括高哼社會批判雕塑與RiyaChandiramani女性主題裝置，邀請觀眾重新審視現有社會規範與系統。

菲林紀錄片紀錄失竊文物

「梅芙．布倫南：物方志」展覽場景，大館當代美術館，香港，2025（大館）

名稱：梅芙・布倫南：物方志

地點：賽馬會藝方三樓

日期：即日至2025年6月8日



看完樣衰畫廊展覽，一旁大館的新展同樣好看。這次大館邀請愛爾蘭藝術家梅芙・布倫南以電影與雕塑探討物質歷史與地下經濟。展覽焦點作品包括《乾旱之地》與《29_1號箱》，揭示失竊文物隱秘世界。

展覽空間感極強，入口處播放藝術家用Super8相機拍攝文物片段，頗有上世紀新浪潮電影的氛圍。展覽深入探討非法古董盜賣市場隱形經濟體系，其中紀錄片尤其值得一看，引發對文化所有權與歸還的深刻討論。

日本新銳藝術家群展

山田康平, 無題, 2025, 油彩畫布, 194.5 x 161.8 cm, 76 14/25 x 63 7/10 in, (KOHY_0002).（圖片由 Taka Ishii Gallery, Tokyo 及 WKM Gallery 提供. 攝影: Kenji Takahashi.）

名稱：Embodied Perspectives

地點：WKM Gallery

日期：3月22日至5月3日



WKM Gallery展出六位當代日本畫家作品，包括ソー・ソウエン（Soh Souen）、長島伊織（Iori Nagashima）等，他們透過繪畫探索身體與外在世界感知互動。展覽焦點作品包括ソー・ソウエン極簡抽象畫作，以及長島伊織細膩具象繪畫。對日本藝壇新銳有興趣的讀者，不妨到展覽一探當代日本繪畫多元性與創新潛力。